النيابة تحقق في مشاجرة عنيفة داخل كافتيريا بمرسى الكورنيش الغربي بسوهاج

تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة مشاجرة نشبت داخل إحدى الكافتيريات بمرسى الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، وأسفرت عن إصابات بين عدد من رواد الكافتيريا والعاملين بها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين داخل الكافتيريا المشار إليها، حيث وجّه اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز عبدالله، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، بسرعة انتقال القوات وضباط القسم لمكان الحادث وضبط أطرافه.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المشاجرة اندلعت نتيجة مشادة كلامية بين المتواجدين بالكافتيريا والعاملين بها حول ثمن بعض المشروبات.

ما تطور إلى تعد متبادل بالسب والضرب باستخدام المقاعد الخشبية والبلاستيكية، وأدى إلى وقوع إصابات متفرقة بين الطرفين.

وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة وعددهم 9 أشخاص، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة.