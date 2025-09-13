اتحاد بشبابها بمحافظة الأقصر ينظم يومًا طبيًا متكاملًا بمركز شباب القباحي الغربي

اعلن صلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ الأقصر المهندس عبدالمطلب عمارة،

وفي إطار الدور المجتمعي لاتحاد بشبابها بمحافظة الأقصر (التابع لوزارة الشباب والرياضة)، نفذت لجنة الخدمة المجتمعية بالاتحاد برئاسة هويدا جمعة، يومًا طبيًا متكاملًا بمركز شباب القباحي الغربي، وذلك بمتابعة ويوسف شعبان رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية.

شمل اليوم عددًا من الفحوصات الطبية المجانية وندوات للتوعية الصحية، في خطوة تستهدف نشر الوعي وتقديم خدمات علاجية لأبناء المجتمع، تجسيدًا لدور الاتحاد في خدمة المواطنين وتعزيز المشاركة المجتمعية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.