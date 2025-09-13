رئيس مياه الأقصر يتفقد محطة غرب النيل

تفقد اللواء مهندس أحمد محمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر محطة مياه غرب النيل بطاقة 34 الف م3 / يوم، والتى تخدم مركز ومدينة القرنه وتوابعها إبتداءاً من المريس وحتى قبلى قامولا بتعداد سكان حوالى 160 ألف نسمة.

حيث أوصى بإتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية والحفاظ على نظافة المحطة وتفقد معمل تحليل المياه بالمحطة

كما أكد ضرورة تسجيل إجراءات التشغيل والصيانة بالدفاتر والسجلات اليومية، ورافقه بالجولة المهندس محمد فوزى نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس وليد عباس مدير عام المياه، و أحمد حسن مدير إدارة القرنه.