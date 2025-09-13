أنشطة متنوعة في قوافل المسرح المتنقل لقصور الثقافة بحاجر العديسات بالأقصر

انطلقت بقرية الخوالد بحاجر العديسات بالأقصر فعاليات القافلة الثقافية عبر المسرح المتنقل، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ضمن برامج وزارة الثقافة، بهدف نشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية للأطفال في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وشملت الفعاليات التي نفذها قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "نهر النيل شريان الحياة للمصريين"، قدمها وليد الضوي، مدرس لغة عربية وعضو نادي الأدب، حيث تناول خلالها أهمية نهر النيل ودوره في توفير المياه والغذاء والطاقة للشعوب التي تعيش على ضفافه، واستعرض التاريخ والثقافة المرتبطة بالنهر، من الحضارة المصرية القديمة إلى التحديات المعاصرة مثل التلوث والتغير المناخي والاستخدام غير المستدام للمياه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على النيل وضمان استدامته للأجيال القادمة.

كما شهدت إقامة ورشة حكي للأطفال بعنوان "النيل بين الحقيقة والأساطير" قدمتها ثناء محمود، أخصائي المكتبة العامة بالقصر، تحدثت فيها عن تاريخ النيل وما يحمله من حقائق وأساطير. وتضمنت الفعاليات أيضا أمسية شعرية بقصيدة "اعيديني" للشاعر وليد الضوي، وعروضا لفرقة الإنشاد الديني تضمنت عرض ترحيبي، استعراض معلمي، قصيدة صلوا على الحبيب، ومسرحية حق الجار، بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين قدمتها شيرين محمد خير، أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

وضمن الأنشطة قدم وليد الضوي محاضرة بعنوان "الشباب واستثمار أوقات الفراغ"، تناول خلالها أهمية استثمار أوقات الفراغ في تنمية المهارات والاهتمامات وبناء العلاقات الاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الجماعية. كما أُقيمت ورشة حكي بعنوان "برامج الإنترنت سلاح ذو حدين" للأطفال، قدمتها الباحثة ثناء محمود، ناقشت فيها فوائد الإنترنت في التواصل وتمكين المعرفة، ومخاطر انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات.

بالإضافة إلى أمسية شعرية بقصيدة "الكشكول والقلم" للشاعر وليد الضوي، وعروضا استعراضية لفرقة القصر تضمنت: مصر يا أم الدنيا، بنت صغيرة فلسطينية بإشراف بسمه أبو السعود، إلى جانب ورشة رسم قدمتها شيرين محمد خير. ونفذت القافلة تحت إشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.