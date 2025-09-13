قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
محافظات

أنشطة متنوعة في قوافل المسرح المتنقل لقصور الثقافة بحاجر العديسات بالأقصر

شمس يونس

انطلقت بقرية الخوالد بحاجر العديسات بالأقصر فعاليات القافلة الثقافية عبر المسرح المتنقل، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان ضمن برامج وزارة الثقافة، بهدف نشر الوعي الثقافي وتنمية المهارات الفنية للأطفال في القرى الأكثر احتياجا للخدمات الثقافية.

وشملت الفعاليات التي نفذها قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "نهر النيل شريان الحياة للمصريين"، قدمها وليد الضوي، مدرس لغة عربية وعضو نادي الأدب، حيث تناول خلالها أهمية نهر النيل ودوره في توفير المياه والغذاء والطاقة للشعوب التي تعيش على ضفافه، واستعرض التاريخ والثقافة المرتبطة بالنهر، من الحضارة المصرية القديمة إلى التحديات المعاصرة مثل التلوث والتغير المناخي والاستخدام غير المستدام للمياه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على النيل وضمان استدامته للأجيال القادمة.

كما شهدت إقامة ورشة حكي للأطفال بعنوان "النيل بين الحقيقة والأساطير" قدمتها ثناء محمود، أخصائي المكتبة العامة بالقصر، تحدثت فيها عن تاريخ النيل وما يحمله من حقائق وأساطير. وتضمنت الفعاليات أيضا أمسية شعرية بقصيدة "اعيديني" للشاعر وليد الضوي، وعروضا لفرقة الإنشاد الديني تضمنت عرض ترحيبي، استعراض معلمي، قصيدة صلوا على الحبيب، ومسرحية حق الجار، بالإضافة إلى ورشة رسم وتلوين قدمتها شيرين محمد خير، أخصائي الفنون التشكيلية بالقصر.

وضمن الأنشطة قدم وليد الضوي محاضرة بعنوان "الشباب واستثمار أوقات الفراغ"، تناول خلالها أهمية استثمار أوقات الفراغ في تنمية المهارات والاهتمامات وبناء العلاقات الاجتماعية من خلال المشاركة في الأنشطة الجماعية. كما أُقيمت ورشة حكي بعنوان "برامج الإنترنت سلاح ذو حدين" للأطفال، قدمتها الباحثة ثناء محمود، ناقشت فيها فوائد الإنترنت في التواصل وتمكين المعرفة، ومخاطر انتهاك الخصوصية وسرقة البيانات.

بالإضافة إلى أمسية شعرية بقصيدة "الكشكول والقلم" للشاعر وليد الضوي، وعروضا استعراضية لفرقة القصر تضمنت: مصر يا أم الدنيا، بنت صغيرة فلسطينية بإشراف بسمه أبو السعود، إلى جانب ورشة رسم قدمتها شيرين محمد خير. ونفذت القافلة تحت إشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

السفارة السعودية

نداء عاجل من السفارة السعودية لمواطني المملكة في بريطانيا| تفاصيل

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

وزير التربية والتعليم مع الأهالي

ارتفاع مصروفات المدارس الرسمية يغضب الأهالي|والتعليم: مش هانربطها بتسليم الكتب .. وهنقبل التقسيط

تصعيد إسباني ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين

صفعة على وجه تل أبيب.. إسبانيا تطرد لاعبي الشطرنج الإسرائيليين دعماً لفلسطين

الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

كواليس هجوم الدوحة .. تفاصيل صادمة عن عملية "قمة النار"

ياسين منصور

ياسين منصور ينوي الترشح لرئاسة الأهلي.. وهؤلاء أبرز المنافسين

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

"القابضة لمياه الشرب" توقع بروتوكول تعاون مع "بتروسيف"

عيار 21 مفاجأة.. تراجع سعر الذهب لأول مرة بعد قفزات كبيرة

انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية

نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة

عادات يومية تدمّر صحتك .. الجلوس الدائم وقلة شرب الماء واستخدام السماعات الأبرز

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر المصرية.. مذاق لا يقاوم في كل ملعقة

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

