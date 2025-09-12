أمن الأقصر يواجه ظاهرة التسول بحزم ويضبط 22 متسولًا قبل الموسم السياحي

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر حملة أمنية موسعة استهدفت ملاحقة المتسولين في الميادين والشوارع الرئيسية، أسفرت عن ضبط 22 متسولًا من أعمار مختلفة كانوا يتواجدون بمناطق ميدان أبو الحجاج وشارع التلفزيون وميدان المدينة وشارع صلاح الدين وميدان أبو الجود إضافة إلى كورنيش النيل.

الحملة جاءت بعد تزايد شكاوى المواطنين والسائحين من المضايقات التي يتعرضون لها أثناء تحركهم في الأماكن العامة، وهو ما دفع مديرية الأمن إلى تكثيف جهودها لإعادة الانضباط وفرض هيبة القانون والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وتواصل الأجهزة الأمنية شن حملات متتابعة صباحًا ومساءً للقضاء على هذه الظاهرة داخل دائرة قسم شرطة الأقصر «البندر»، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للزائرين وأهالي المدينة مع اقتراب الموسم السياحي الشتوي الجديد .

ولاقت هذه الحملات إشادة واسعة من المواطنين والزائرين الذين أكدوا أن تلك الجهود تبعث على الاطمئنان وتعكس استعداد الأقصر لاستقبال ضيوفها من مختلف أنحاء العالم في أجواء يسودها الأمن والاستقرار.