صوت قارئ مسجد بالأقصر يجذب سائحتين إسبانيتين .. ماذا فعلا؟

شهدت مدينة الأقصر اليوم الجمعة موقفاً إنسانياً وروحانياً لفت أنظار المصلين والمارة، حين توقفت سائحتان إسبانيتان أمام مسجد الوحشي قبيل صلاة الجمعة، بعد أن شدّهما صوت القارئ الشيخ نشأت سلامة وهو يتلو آيات من سورة الفرقان بصوت عذب يفيض بالخشوع والسكينة.

السائحتان، اللتان كانتا تتجولان في شوارع المدينة السياحية، توقفتا فجأة تتبعان مصدر الصوت حتى وصلتا إلى المسجد، ثم سارعتا إلى ارتداء الحجاب احتراماً لقدسية المكان، وطلبتا الجلوس لمتابعة الصلاة ومعرفة كيفية أداء خطبة الجمعة.

إمام المسجد، الشيخ علاء مفتاخ، رحب بالسائحتين وأعد لهما مقعدين أمام المسجد ليستمعا إلى التلاوة والخطبة عن قرب، كما قدّم لهما الحلوى والهدايا التذكارية تعبيراً عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد الشيخ علاء أن السائحتين أعربتا عن انبهارهما بالأجواء الروحانية داخل المسجد، وبخاصة خشوع المصلين أثناء الاستماع للقرآن وأداء الصلاة، مشيرتين إلى أن أكثر ما أثر فيهما هو مشهد الصف الأول الذي امتلأ بعدد من الأطفال، مما عكس صورة مؤثرة عن تعلّق الصغار بالصلاة والقرآن منذ نعومة أظفارهم.

الموقف ترك أثراً عميقاً في نفسي السائحتين، حيث ظلتا تتابعان تفاصيل الخطبة بشغف، معبرتين عن تقديرهما للتجربة الفريدة التي عاشتاها في قلب مدينة الأقصر، والتي مزجت بين الروحانية والإيمان من ناحية، وبين كرم الضيافة المصرية من ناحية أخرى.