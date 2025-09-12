قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إقبال كبير.. سلامة داود: 15 ألف طالب سجلوا رغبات القبول بجامعة الأزهر في يوم
جوارديولا يصدم جماهير مانشستر سيتي بشأن مدة غياب مرموش
بيان رسمي.. الخطيب يحسم قرار ترشحه على رئاسة النادي الأهلي
ترامب يرفع سقف التحذير: صبري على بوتين ينفد وعقوبات وشيكة
أخبار التكنولوجيا | 6 دول تحظر استخدام فيسبوك وإنستجرام وتويتر.. 9 ميزات تخلت عنها أبل في iPhone Air لجعله أنحف آيفون
كيف استعدت كفر الشيخ لمنظومة التأمين الصحي الشامل؟.. المحافظ يوضح
غزة تصنع الحدث في أوروبا.. هولندا تهدد بمقاطعة "يوروفيجن" بسبب إسرائيل
برلمانية أوكرانية تكشف حجم تداعيات الحرب الروسية على البنية التحتية
الهواتف أنقذتهم.. كيف أفلت قادة حماس من هجوم إسرائيل في الدوحة؟ |فيديوجراف
الحمصاني: افتتاح المتحف المصري نقطة تحول في استخدام مصر لقوتها الناعمة
السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة
أول تعليق من حماس على عملية الطعن بمدينة القدس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
صوت قارئ مسجد بالأقصر يجذب سائحتين إسبانيتين .. ماذا فعلا؟

صوت قارئ بالأقصر يجذب سائحتين إسبانيتين لارتداء الحجاب وحضور خطبة الجمعة بمسجد الوحشي
شمس يونس

شهدت مدينة الأقصر اليوم الجمعة موقفاً إنسانياً وروحانياً لفت أنظار المصلين والمارة، حين توقفت سائحتان إسبانيتان أمام مسجد الوحشي قبيل صلاة الجمعة، بعد أن شدّهما صوت القارئ الشيخ نشأت سلامة وهو يتلو آيات من سورة الفرقان بصوت عذب يفيض بالخشوع والسكينة.

السائحتان، اللتان كانتا تتجولان في شوارع المدينة السياحية، توقفتا فجأة تتبعان مصدر الصوت حتى وصلتا إلى المسجد، ثم سارعتا إلى ارتداء الحجاب احتراماً لقدسية المكان، وطلبتا الجلوس لمتابعة الصلاة ومعرفة كيفية أداء خطبة الجمعة.

إمام المسجد، الشيخ علاء مفتاخ، رحب بالسائحتين وأعد لهما مقعدين أمام المسجد ليستمعا إلى التلاوة والخطبة عن قرب، كما قدّم لهما الحلوى والهدايا التذكارية تعبيراً عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأكد الشيخ علاء أن السائحتين أعربتا عن انبهارهما بالأجواء الروحانية داخل المسجد، وبخاصة خشوع المصلين أثناء الاستماع للقرآن وأداء الصلاة، مشيرتين إلى أن أكثر ما أثر فيهما هو مشهد الصف الأول الذي امتلأ بعدد من الأطفال، مما عكس صورة مؤثرة عن تعلّق الصغار بالصلاة والقرآن منذ نعومة أظفارهم.

الموقف ترك أثراً عميقاً في نفسي السائحتين، حيث ظلتا تتابعان تفاصيل الخطبة بشغف، معبرتين عن تقديرهما للتجربة الفريدة التي عاشتاها في قلب مدينة الأقصر، والتي مزجت بين الروحانية والإيمان من ناحية، وبين كرم الضيافة المصرية من ناحية أخرى.

 
