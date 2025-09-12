نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مؤتمر الأطباء "درع أمان يحميها من الختان"

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، في فعاليات مؤتمر الأطباء تحت عنوان "درع أمان يحميها من الختان – نسخة الأقصر"، والمقرر أن يستمر حتى غداً السبت بأحد فنادق مدينة الأقصر.

شهد المؤتمر حضور الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناتاليا ويندر ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، والدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أبو النجا الحجاجي نقيب أطباء الأقصر، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وحشد من أطباء المحافظة.

ويهدف المؤتمر إلى توعية الأطباء بكافة جوانب قضية ختان الإناث من المنظور الطبي والديني والاجتماعي والقانوني، للحد من ظاهرة تطبيب الختان في مصر ورفع الوعي بخطورتها.

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن مشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة تأتي من خلال "برنامج القضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث" المنفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف، والذي يركز على التوعية بالقوانين المجرِّمة لهذه الجريمة، ورصد الحالات والتشبيك مع وحدات حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، إضافة إلى كسب التأييد المجتمعي لمناهضتها.

ومن جانبها، أوضحت نجوى إبراهيم مدير وحدة حماية الطفل بمحافظة الأقصر أن المحافظة قدمت الدعم اللوجستي والفني لفريق عمل المجلس القومي للطفولة والأمومة خلال فترة انعقاد المؤتمر، بما يعكس اهتمامها البالغ بهذه القضية.

وخلال كلمته، أعرب نائب محافظ الأقصر عن سعادته باستضافة الفعاليات على أرض المحافظة، ناقلاً تحيات محافظ الأقصر الذي حالت ظروف سفره للخارج دون الحضور، مشيراً إلى أن ختان الإناث موروث مجتمعي لا علاقة له بالدين وقائم على مفاهيم مغلوطة، مؤكداً أن الإقدام على هذا الفعل جريمة تستلزم التوعية القوية وتطبيق وسائل الردع.