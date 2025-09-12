صحة الأقصر: توافر المستلزمات الطبية وتقديم الخدمات للمواطنين

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة مرورية على فرق المبادرة الرئاسية 100يوم صحة بمركز البياضية.

ياتى ذلك في إطار توجيهات وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، بمتابعة الخدمات الصحية المختلفة المقدمة للمواطنين، وفي ضوء المتابعة المستمرة لتنفيذ المبادرة الرئاسية 100يوم صحة وحرصًا على وصول الخدمة الطبية بجودة عالية إلى المواطنين،

وشملت الجولة المرور ومتابعة أعمال الفرقة المتواجدة بديوان العليقات، وكذلك الفرقة الثانية المتواجدة خلف محطة السكة الحديد بجوار موقف الحبيل، وذلك برفقة الدكتورة سحر أبو الوفا منسق المبادرات بالمديرية.

وخلال الجولة تم الاطمئنان على انتظام العمل وتوافر المستلزمات الطبية، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة للمواطنين.