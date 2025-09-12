قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيعرض على روبيو خطة تهجير الفلسطينيين بحرا وجوا
ربنا هيجازيني خير.. شاب يعيد 23 ألف دولار لأصحابها في طوخ بالقليوبية
درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس اليوم الجمعة بالقاهرة والمحافظات
دعاء يحفظ الأبناء من كل شر.. أفضل كلمات لتحصين الذرية
أسبانيا تطالب بحظر الفرق الإسرائيلية من المنافسات الرياضية أسوة بروسيا
إلغاء أكثر من 240 رحلة في مطار هانيدا الياباني
ترامب يشتبه في تعمد نتنياهو تخريب مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.. تفاصيل
الصحة : إغلاق مستشفى “عين الحياة” بالنزهة لمخالفته شروط الترخيص
مصر تتبنى خطة لدمج مبادئ حقوق الإنسان في قطاع الأعمال التجارية| تقرير
لو مهندس.. وظائف شاغرة في مصر للطيران| قدم الآن
الحبس 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للموظف المتورط بمخالفة تراخيص المباني.. تفاصيل
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تراخيص جديدة وتشديد الرقابة تدعم طفرة الإنتاج الحيواني في الأقصر

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
شمس يونس

أعلن الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن حزمة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها المديرية خلال أغسطس الماضي لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي في المحافظة.

وأوضح أن المديرية أصدرت 16 رخصة جديدة لمحال الاتجار في الأعلاف وخاماتها، إضافة إلى 3 تراخيص لتشغيل مزارع دواجن، و3 تراخيص أخرى لمزارع إنتاج حيواني. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية وضبط الأسواق وتوفير أعلاف آمنة وذات جودة عالية.

كما أكد كلحي أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع مديرية الطب البيطري بالأقصر، من خلال تنفيذ برامج التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية والتأمين على الماشية، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية التي قد تهددها.

وأشار إلى أن فرق المتابعة الميدانية بالمديرية قامت بحملات موسعة على 3 مصانع لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن في مراكز البياضية وأرمنت وإسنا، حيث تم التأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الفنية، مع تقديم إرشادات للمربين حول أهمية التغذية السليمة وتطبيق التوصيات العلمية لرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والبيض، بل تسعى أيضًا إلى تخفيف الأعباء عن المربين الصغار عبر الرقابة المنظمة وتوفير الدعم الفني لهم، بما يسهم في رفع مستوى دخل الأسر الريفية وتحقيق التوازن في الأسواق.

واختتم بتأكيد أن قطاع الإنتاج الحيواني بالأقصر يشهد طفرة جديدة، مدعومة بالتراخيص المنظمة والمتابعة الميدانية المستمرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الزراعي وصناعة الغذاء في المحافظة.

الأقصر اخبار الاقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

أسعار كتب العام الدراسي الجديد

تصل لـ1500 جنيه| أسعار كتب العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية للغات

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

تمساح

نيلي لا يعيش في مياه البحر.. وزيرة البيئة تكشف معلومات جديدة عن "تمساح أبوتلات" ومصيره

محمود الخطيب

نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي

محمود الخطيب

غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 12-9-2025

الاهلي

اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

فرنسا تستدعي السفير الروسي بعد اختراق مسيرات روسية أجواء بولندا

أرشيفي

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة رابيد في لبنان

صورة أرشيفية

استطلاع: صراع العلمانيين والحريديم ثاني أخطر انقسام داخل إسرائيل

بالصور

لا أحد يريد شرائها.. أودي تلغي إنتاج أحدث سياراتها الكهربائية

آودي
آودي
آودي

كاجوال لافت.. رحمة أحمد تخطف الأنظار بظهورها

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة
طريقة عمل عجينة البيتزا بخطوات سهلة وسريعة

صبا مبارك تخطف الأنظار بجمالها

صبا مبارك
صبا مبارك
صبا مبارك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد