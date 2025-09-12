تراخيص جديدة وتشديد الرقابة تدعم طفرة الإنتاج الحيواني في الأقصر

أعلن الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، عن حزمة من الإجراءات المهمة التي اتخذتها المديرية خلال أغسطس الماضي لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والدواجن، باعتباره أحد أعمدة الأمن الغذائي في المحافظة.

وأوضح أن المديرية أصدرت 16 رخصة جديدة لمحال الاتجار في الأعلاف وخاماتها، إضافة إلى 3 تراخيص لتشغيل مزارع دواجن، و3 تراخيص أخرى لمزارع إنتاج حيواني. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية وضبط الأسواق وتوفير أعلاف آمنة وذات جودة عالية.

كما أكد كلحي أن هناك تنسيقًا متواصلًا مع مديرية الطب البيطري بالأقصر، من خلال تنفيذ برامج التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية والتأمين على الماشية، بما يضمن حماية الثروة الحيوانية من المخاطر الصحية التي قد تهددها.

وأشار إلى أن فرق المتابعة الميدانية بالمديرية قامت بحملات موسعة على 3 مصانع لإنتاج أعلاف الماشية والدواجن في مراكز البياضية وأرمنت وإسنا، حيث تم التأكد من التزامها بالاشتراطات والمعايير الفنية، مع تقديم إرشادات للمربين حول أهمية التغذية السليمة وتطبيق التوصيات العلمية لرفع كفاءة الإنتاج.

وأضاف وكيل الوزارة، أن هذه الجهود لا تهدف فقط إلى زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان والبيض، بل تسعى أيضًا إلى تخفيف الأعباء عن المربين الصغار عبر الرقابة المنظمة وتوفير الدعم الفني لهم، بما يسهم في رفع مستوى دخل الأسر الريفية وتحقيق التوازن في الأسواق.

واختتم بتأكيد أن قطاع الإنتاج الحيواني بالأقصر يشهد طفرة جديدة، مدعومة بالتراخيص المنظمة والمتابعة الميدانية المستمرة، وهو ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الزراعي وصناعة الغذاء في المحافظة.