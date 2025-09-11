وحدة السكان بالأقصر تنظم ندوة توعوية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" و"المرأة الأقصرية تتحدث"

نظمت وحدة السكان الفرعية بأرمنت جنوب الأقصر ندوة توعوية ضمن مبادرة "صحتك تهمنا" والمرأة الأقصرية تتحدث"، بحضور ٣٨ من معلمات معهد فتيات أرمنت الوابورات الأزهري.

بدأت فاطمة أحمد مقرر وحدة السكان بأرمنت الندوة بالحديث عن دور وحدة السكان والفعاليات التى تقوم بها الوحدة، كما تحدثت أيضًا عن مبادرة المرأة الأقصرية تتحدث وما تقدمه تلك المبادرة للمرأة من دعم نفسي ومادى ومعنوي من خلال التدريبات التى تعقدها الوحدة بجميع مراكز المحافظة للسيدات.

كما تحدثت باتعة نوبى الفرشوطى منسق وحدة السكان بالإدارة الصحية عن التغذية السليمة والابتعاد عن المأكولات الجاهزة التى تضر بالصحة العامة، كما تحدثت أيضًا عن الخدمات الصحية المجانية المقدمة للمواطنين من خلال المبادرات الرئاسية المختلفة والتى تهدف إلى الاكتشاف المبكر للأمراض وذلك ضمن مبادرة صحتك تهمنا.

تمت الندوة بمتابعة وإشراف اللواء عبدالله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، والعميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت ، ورشا شعبان رئيس وحدة السكان بالمحافظة ، وهبة رمضان المنسق المجتمعي للوحدة.

وتأتي هذه الندوة ضمن جهود وحدة السكان بأرمنت ومنسقين الإدارات بالمركز في تنفيذ خطط وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر لتعزيز الوعي المجتمعي وحل المشكلات التي تم رصدها عبر منسقي الوحدة ومراكز المعلومات، بهدف بناء مجتمع مستنير ومتطور.

وأكدت رئيس وحدة السكان بالمحافظة ، أنه جاري استكمال العمل بالندوات والأنشطة كما تم وضعها في الخطة الشهرية لوحدة السكان، بدعم مستمر من الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية، وكافة القيادات بالمحافظة، وبالتنسيق مع جميع شركاء العمل في جميع المراكز والمدن.