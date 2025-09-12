تموين الأقصر: ضبط 75 جوال ردة مجهول المصدر قبل بيعها في السوق السوداء

ضبطت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر ، برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، و متابعة المهندس عبد الرازق الصافى وكيل المديرية، سيارة ربع نقل محمله بعدد 75جوال ردة بإجمالي وزن 3 طن ليس لها مستندات داله أو فواتير قبل بيعها في السوق السوداء بناحية البياضية، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لعرضهم على النيابة العامة.

ياتى ذلك بناء على تعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين و التجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، بضرورة تكثيف الدور الرقابى على المخابز البلدية والأسواق لمعرفة مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية وضبط كافة الجرائم التموينية بشتى صورها المختلفة والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين.

على صعيد متصل، قامت مديرية الطب البيطري بالأقصر برئاسة الدكتور طارق لطفي، بالاشتراك مع مديرية التموين بالمحافظة برئاسة الدكتور تامر صلاح مختار، بضبط 64 كيلو جرام من مصنعات اللحوم والدواجن و6 كيلو جرام عجينة وبشاميل وصوص غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل استهلاكها في إحدى المطاعم بطيبة، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة.