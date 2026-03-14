توك شو| تقلبات جوية وسقوط أمطار..الخارجية الإيرانية تحذر إسرائيل .. خبير يكشف تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيرني

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متحدث الخارجية الإيرانية: لن تستطيع إسرائيل وأمريكا إجبارنا على الاستسلام

أعلن متحدث الخارجية الإيرانية، أنهم لم يبدأو هذه الحرب ولن تستطيع إسرائيل وأمريكا إجبارهم على الاستسلام، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أنها تتابع بقلق بالغ الحرب الدائرة في المنطقة، مجددة إدانتنا الشديدة للعدوان الأمريكي الصهيوني على الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي ينتهك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

رياح قوية وأمطار غزيرة..حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026

تتصدّر حالة الطقس اليوم السبت 14 مارس 2026 محركات البحث في مصر، في ظل استمرار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الأيام الأخيرة.

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقع اليوم، في وقت تشهد فيه العديد من المناطق موجة من الرياح القوية والأمطار المتفاوتة الشدة.

أفضل وقت لممارسة الرياضة خلال شهر رمضان | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" مجموعة من النصائح المهمة لمتابعي الرياضة حول أفضل وقت لممارسة التمارين الرياضية في شهر رمضان.

أكد أن التمرين أثناء الصيام قد يشكل خطرًا على الصحة، خاصة في ظل فقدان الجسم للسوائل والأملاح.

إيران: أمريكا عاجزة عن حماية جيشها ولن تستطيع ضمان أمن المنطقة

كشفت القوات المسلحة الإيرانية أن أمريكا عاجزة عن حماية جيشها ولن تستطيع ضمان أمن المنطقة، وذلك بحسب مانشرته قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

وأضافت القوات المسلحة الإيرانية أن هجماتنا ساهمت في إخراج حاملة الطائرات الأمريكية أربراهام لينكولن عن الخدمة.

تقلبات جوية وفرص سقوط أمطار.. تعرف على تحذيرات الأرصاد من ضربات الرعد والبرق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم هناك حالة من عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية، والتي كانت منذ أمس، من نشاط للرياح والعواصف القوية وتساقط أمطار.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن اليوم سرعات الرياح تتراوح ما بين ال40 وال50 كم على الساعة، مثيرة للرمال والأتربة فى أغلب المحافظات، ما تؤدي إلى إنخفاض تدهور الرؤية

تفاصيل مكالمة الرئيس السيسي ونظيره الإيراني حول الأحداث الجارية بالمنطقة

في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بين إيران وإسرائيل، كشف الكاتب الصحفي أحمد حمدي، محرر رئاسة الجمهورية بمؤسسة أخبار اليوم، عن تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من نظيره الإيراني، مسعود بزشكيان.

هذا الاتصال جاء في توقيت بالغ الأهمية، حيث شهدت المنطقة تصعيدًا عسكريًا كبيرًا بين إيران وإسرائيل.

هدوء حذر في بيروت وتصعيد في الجنوب اللبناني.. تفاصيل

قال أحمد سنجاب مراسل «القاهرة الإخبارية»، إن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذت في الساعات الأولى من صباح اليوم غارة على شقة سكنية قرب العاصمة اللبنانية بيروت، مشيرًا إلى أن هذا الاستهداف الثاني على التوالي في منطقة النبعة بعد أن تم استهداف شقة في ذات المبنى يوم أمس، وأن العاصمة تشهد هدوءًا حذرًا خلال هذه الفترة، ربما بسبب الأحوال الجوية التي تشمل أمطارًا غزيرة وانخفاضًا في الرؤية.

وأوضح «سنجاب» أن الجنوب اللبناني شهد غارات جوية من قبل جيش الاحتلال، إضافة إلى محاولات تقدم بري مستمرة نحو بلدة مارون الراس ومناطق أخرى، مشيرا إلى أن اشتباكات غير مباشرة وقعت بين عناصر حزب الله وقوات الاحتلال، حيث أطلق حزب الله قذائف مدفعية وصواريخ على القوات الإسرائيلية التي تحاول التقدم.

كيف تفرق بين الكرم والإسراف في رمضان؟.. دينا أبو الخير تجيب

في حلقة جديدة من برنامج "وللنساء نصيب" المذاع على قناة صدى البلد، أكدت خبيرة التنمية الأسرية دينا أبو الخير أن الفرق بين الكرم والإسراف يكمن في "الاعتدال" والنوايا "الصافية".

وأضافت أن الكرم الحقيقي يكون في تقديم ما لدى الإنسان بسخاء دون المبالغة أو تجاوز الحد، مشيرة إلى أن الإسراف هو تجاوز هذه الحدود في الطعام أو العطاء أو التصرفات اليومية.

مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي جراء هجوم أمريكي إسرائيلي في بغداد

أعلن مراسل القاهرة الإخبارية، نقلا عن مصادر أمنية، مقتل 3 من الحشد الشعبي جراء هجوم أمريكي إسرائيلي في بغداد.

ودعت السفارةالتركية في بغداد الأتراك إلى تجنب السفر إلى العراق بسبب التغيرات المتسارعة مشيرة إلى أن الظروف مرشحة للتدهور هناك في الفترة المقبلة.

وجاء في بيان صادر عن السفارة التركية: "ندعو مواطنينا لتجنب السفر إلى العراق، إلا في حالات الضرورة القصوى، بسبب التغيرات المتسارعة في الظروف الأمنية، وتلك الظروف قد تتغير بشكل متسارع نحو الأسوأ خلال الفترة المقبلة