سحر السماء و الحضارة.. 28 رحلة بالون تنقل 630 سائحا فوق معابد الأقصر

شهدت سماء مدينة الأقصر صباح اليوم الجمعة انطلاق 28 رحلة بالون طائر حملت على متنها 630 سائح من مختلف الجنسيات في واحدة من أجمل التجارب السياحية التي تقدمها المدينة للعالم حيث تحلق البالونات فجر كل يوم فوق المعابد الفرعونية والجبال المقدسة ومناظر الطبيعة الخلابة بالبر الغربي وسط أجواء آمنة وتنظيم دقيق يجمع بين المتعة والسلامة ويعكس ريادة الأقصر في هذا النوع من السياحة الفريدة

وأكد خالد سليمان مدير العلاقات العامة بإحدى شركات البالون الطائر أن الإقبال الكبير على رحلات اليوم يعكس ثقة السائحين في تجربة البالون وسحر الأقصر الفريد مشيرًا إلى أن سما الأقصر بتقول للعالم كله إنها مفتوحة وجاهزة ترحب بكل زائر والبالون هو أول ابتسامة بتتقابل بيها المدينة السائح الصبح الرحلة دايمًا بيكون فيها لحظات مبهرة السائحين بيقفوا مندهشين من جمال المنظر وبيصوروا كل لحظة من أول طلوع البالون لحد ما الشمس تبان فوق الجبال الصور اللي بياخدوها هنا مش مجرد ذكرى دي لحظة بيحسو فيها إنهم فعلًا في حضن التاريخ

وتنطلق رحلات البالون بالأقصر يوميًا مع أول ضوء للفجر بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني وهيئات السلامة الجوية في ظل متابعة دقيقة للأحوال الجوية وحرص كامل على راحة وأمان السائحين من لحظة صعودهم حتى العودة بذكريات لا تنسى