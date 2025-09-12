صيانة 20 كشاف إنارة بالكورنيش وإعادة تأهيل الجزر الوسطى بحي جنوب الأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملات لرفع كفاءة الإنارة وإضاءة شارع كورنيش النيل، فضلاً عن متابعة أعمال ترميم البلدورات وبلاط الإنترلوك بالجزر الوسطى والجانبية للشوارع بنطاق حي جنوب.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة ورفع كفاءة الإنارة وإضاءة الشوارع وصيانة الطرق وترميمها وإعادة تأهيلها بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملات عن ترميم بلدورات وترميم بلاط إنترلوك بطول حوالى 20 م، وصيانة عدد حوالى 20 عامود إنارة بمنطقة كورنيش النيل، وجاري إستكمال الأعمال.

شارك في الحملات حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الاقصر، وحسن عبده رئيس حي جنوب، وعبد الرازق محمود فني كهرباء منطقة وسط.