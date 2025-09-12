مشروعات خدمية جديدة بالأقصر.. معاهد دينية ومكتب بريد لخدمة المواطنين

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إقامة عدد من مشروعات النفع العام بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع السابع والخمسين للمجلس.

وتشمل المشروعات إنشاء معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت، بهدف رفع كفاءة البنية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية وإتاحة بيئة تعليمية مناسبة لأبناء هذه المراكز، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.

كما تضمنت القرارات إقامة مكتب بريد جديد بمركز الطود، لتوسيع نطاق الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على مختلف المعاملات والخدمات اليومية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة، وهو ما يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالمركز.

وتأتي هذه المشروعات في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات التعليمية والخدمية بمحافظة الأقصر، ضمن خطة تنموية شاملة تستهدف رفع مستوى المعيشة وتعزيز الخدمات الأساسية في مدن وقرى الصعيد، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق في اجتماعه الأخير على إقامة 31 مشروع نفع عام في عدد من المحافظات، حيث شملت مشروعات تعليمية وخدمية وصحية وبنية تحتية، وحظيت محافظة الأقصر بثلاثة مشروعات مهمة تؤكد الاهتمام الحكومي المستمر بتنمية الصعيد ودعم الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.