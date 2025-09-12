125نخلة و22 منزلًا.. زراعة الأقصر تواصل معاركها ضد سوسة النخيل والنمل الأبيض

أكد الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية كثفت خلال شهر أغسطس الماضي جهودها في مكافحة الآفات الزراعية حفاظًا على المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة، وعلى رأسها قصب السكر والذرة الشامية.

وأوضح كلحي أن فرق المكافحة قامت بإطلاق طفيل الترايكوجراما على مساحة تجاوزت 68 ألف فدان لمواجهة دودة الحشد، كما جرى علاج أكثر من 570 فدانًا من قصب السكر المصاب بدودة القصب الكبيرة، إلى جانب معالجة 140 فدانًا أخرى من نفس المحصول ضد الحشرة القشرية الرخوة.

وأضاف أن الحملات شملت أيضًا متابعة انتشار حشرة الحشد الخريفية على محصولي الذرة الشامية والرفيعة، حيث تم علاج نحو 895 فدانًا، مؤكدًا أن اللجان تواصل المرور الميداني على الحقول لاكتشاف أي إصابات مبكرًا والتعامل معها فورًا.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية لم تغفل زراعات النخيل، إذ تم علاج 125 نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء باستخدام المبيدات الموصى بها، إلى جانب معالجة 22 منزلًا مجانًا ضد النمل الأبيض.

واختتم كلحي تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة ومحافظ الأقصر، وأن الهدف الأساسي هو ضمان موسم زراعي ناجح وتقليل الخسائر وزيادة الإنتاجية بما يخدم المزارعين والاقتصاد المحلي.