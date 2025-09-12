أوقاف الأقصر تنظم لقاء تثقيفي للأطفال بمسجد الخليل إبراهيم بأرمنت

في أجواء روحانية عامرة بالقيم والمعرفة، نظمت إدارة أوقاف أرمنت التابعة لمديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 الموافق 20 ربيع الأول 1447هـ، لقاءً تثقيفيًا للأطفال بمسجد الخليل إبراهيم، تحت عنوان "يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ"، والذي تناول فضل العلم ومكانة العلماء.

أقيم اللقاء برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري وزير الأوقاف، وبناءً على تعليمات الدكتور السيد حسين عبد الباري وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الديني، وبتوجيهات فضيلة الشيخ علي صديق أمير مدير مديرية أوقاف الأقصر، ورعاية فضيلة الشيخ الطيب محمد حسان وكيل المديرية ومدير الدعوة الإلكترونية، وإشراف فضيلة الشيخ النوبي حساني محمد أحمد مدير الإدارة.

حضر الفعالية عدد من علماء الإدارة، من بينهم فضيلة الشيخ النوبي حسان محمد مدير الإدارة، وفضيلة الشيخ حساني أحمد سليم مفتش الدعوة، وفضيلة الشيخ محمود عبد الحميد الدمرداش إمام وخطيب المسجد، حيث جرى تناول القيم التربوية التي تضمن للطفل تنشئة سوية تجمع بين العلم والأخلاق والثقافة الرشيدة.

وفي ختام اللقاء، قامت الإدارة بتكريم مجموعة من الأطفال المتميزين من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين دراسيًا، في إطار حرص وزارة الأوقاف على دعم النشء وتعزيز دورهم في بناء المستقبل.