محافظات

إمام مسجد الوحشي بالأقصر يخصص دروساً للأطفال لتعليم القرآن .. صور

إمام مسجد الوحشي بالأقصر يخصص دروساً للأطفال لتعليم القرآن والسنة وغرس القيم الإنسانية
شمس يونس

يشهد مسجد الوحشي بمدينة الأقصر عقب صلاة الجمعة مبادرة تربوية مميزة يقودها إمام المسجد الشيخ علاء مفتاخ، حيث يخصص حلقات دينية موجهة للأطفال فقط، بهدف تعليمهم القرآن الكريم والسنة النبوية، وغرس القيم والأخلاق الإسلامية في نفوسهم منذ الصغر.

وفي درس هذا الأسبوع، تناول الشيخ علاء قيمة بر الجد والجدة، مؤكداً أمام الأطفال أهمية السؤال الدائم عنهما ومشاركتهما في الطعام والاهتمام، خاصة في حالة تقدم السن أو الإصابة بالمرض أو الزهايمر، حيث يكونان في أمسّ الحاجة للرعاية والحنان.

وأشار إمام المسجد إلى أن الإسلام أوصى بالأجداد وأكد مكانتهم، مذكراً الصغار بما كان يقال قديماً من عبارات الاحترام والتوقير مثل "الجد سيدي والجدة ستي"، لترسيخ مكانتهما في وجدان الأجيال الجديدة.

وأكد الشيخ علاء مفتاخ أن الهدف من هذه اللقاءات الأسبوعية هو ربط الأطفال بالقرآن الكريم والسنة النبوية، وتنشئتهم على القيم الدينية والإنسانية، بما يضمن إعداد جيل يحمل في قلبه الرحمة ويحرص على صلة الرحم وبر الوالدين والأجداد.

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
السيارات الصينية
MG
