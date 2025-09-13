قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار الأقصر| ضبط 22 متسولًا.. صوت قارئ مسجد يجذب سائحتين .. مركز لزراعة الكُلى وعيادات في إسنا

شمس يونس

يواصل موقع صدى البلد متابعته اليومية لأبرز أحداث محافظة الأقصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث شهدت المحافظة تنوعًا في الفعاليات والقرارات ما بين حملات أمنية لمواجهة الظواهر السلبية، ومواقف إنسانية لافتة جذبت أنظار السائحين، إلى جانب جهود زراعية وصحية متواصلة، فضلًا عن مشروعات خدمية وتعليمية جديدة تعكس حرص الدولة على دعم البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء الصعيد .

أمن الأقصر يواجه ظاهرة التسول بحزم ويضبط 22 متسولًا قبل الموسم السياحي
 


شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر حملة أمنية موسعة استهدفت ملاحقة المتسولين في الميادين والشوارع الرئيسية، أسفرت عن ضبط 22 متسولًا من أعمار مختلفة كانوا يتواجدون بمناطق ميدان أبو الحجاج وشارع التلفزيون وميدان المدينة وشارع صلاح الدين وميدان أبو الجود إضافة إلى كورنيش النيل.


صوت قارئ مسجد بالأقصر يجذب سائحتين إسبانيتين .. ماذا فعلا؟

شهدت مدينة الأقصر اليوم الجمعة موقفاً إنسانياً وروحانياً لفت أنظار المصلين والمارة، حين توقفت سائحتان إسبانيتان أمام مسجد الوحشي قبيل صلاة الجمعة، بعد أن شدّهما صوت القارئ الشيخ نشأت سلامة وهو يتلو آيات من سورة الفرقان بصوت عذب يفيض بالخشوع والسكينة
السائحتان، اللتان كانتا تتجولان في شوارع المدينة السياحية، توقفتا فجأة تتبعان مصدر الصوت حتى وصلتا إلى المسجد، ثم سارعتا إلى ارتداء الحجاب احتراماً لقدسية المكان، وطلبتا الجلوس لمتابعة الصلاة ومعرفة كيفية أداء خطبة الجمعة.

إمام المسجد، الشيخ علاء مفتاخ، رحب بالسائحتين وأعد لهما مقعدين أمام المسجد ليستمعا إلى التلاوة والخطبة عن قرب، كما قدّم لهما الحلوى والهدايا التذكارية تعبيراً عن حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

125نخلة و22 منزلًا.. زراعة الأقصر تواصل معاركها ضد سوسة النخيل والنمل الأبيض

أكد الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن المديرية كثفت خلال شهر أغسطس الماضي جهودها في مكافحة الآفات الزراعية حفاظًا على المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة، وعلى رأسها قصب السكر والذرة الشامية.
وأوضح كلحي أن فرق المكافحة قامت بإطلاق طفيل الترايكوجراما على مساحة تجاوزت 68 ألف فدان لمواجهة دودة الحشد، كما جرى علاج أكثر من 570 فدانًا من قصب السكر المصاب بدودة القصب الكبيرة، إلى جانب معالجة 140 فدانًا أخرى من نفس المحصول ضد الحشرة القشرية الرخوة.

نائب محافظ الأقصر يشهد افتتاح مؤتمر الأطباء "درع أمان يحميها من الختان"
 

شارك الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، نيابة عن المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، في فعاليات مؤتمر الأطباء تحت عنوان "درع أمان يحميها من الختان – نسخة الأقصر"، والمقرر أن يستمر حتى غداً السبت بأحد فنادق مدينة الأقصر.
شهد المؤتمر حضور الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناتاليا ويندر ممثل منظمة اليونيسيف في مصر، والدكتورة ناهد محمد مدير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالأقصر، والدكتور محمد شعبان مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتور أبو النجا الحجاجي نقيب أطباء الأقصر، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، وحشد من أطباء المحافظة.

مشروعات خدمية جديدة بالأقصر.. معاهد دينية ومكتب بريد لخدمة المواطنين
 

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إقامة عدد من مشروعات النفع العام بمحافظة الأقصر، وذلك ضمن القرارات الصادرة عن الاجتماع السابع والخمسين للمجلس.
وتشمل المشروعات إنشاء معهدين دينيين أزهريين بكل من مركز الزينية ومركز أرمنت، بهدف رفع كفاءة البنية التعليمية وتقليل الكثافات الطلابية وإتاحة بيئة تعليمية مناسبة لأبناء هذه المراكز، بما ينعكس على جودة العملية التعليمية وخدمة المجتمع المحلي.

كما تضمنت القرارات إقامة مكتب بريد جديد بمركز الطود، لتوسيع نطاق الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين وتسهيل حصولهم على مختلف المعاملات والخدمات اليومية دون الحاجة إلى الانتقال لمسافات بعيدة، وهو ما يمثل إضافة مهمة للبنية التحتية بالمركز.


مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات في إسنا لخدمة الصعيد
 

زار المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية الأخيرة لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة والاتفاق على خطوات جديدة لدعم المنظومة الطبية بالصعيد.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إطلاق حزمة من القرارات المهمة، أبرزها البدء في إنشاء مركز متخصص لزراعة الكُلى بمدينة إسنا ليكون صرحًا طبيًا يخدم أهالي الصعيد، بجانب إنشاء مجمع عيادات متكامل في المدينة لتوسيع نطاق الخدمات العلاجية وتسهيل وصول المواطنين إلى رعاية صحية متطورة

