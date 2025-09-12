مركز لزراعة الكُلى ومجمع عيادات في إسنا لخدمة الصعيد

زار المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة نتائج الزيارة الميدانية الأخيرة لعدد من المنشآت الصحية بالمحافظة والاتفاق على خطوات جديدة لدعم المنظومة الطبية بالصعيد.

وخلال اللقاء تم الاتفاق على إطلاق حزمة من القرارات المهمة، أبرزها البدء في إنشاء مركز متخصص لزراعة الكُلى بمدينة إسنا ليكون صرحًا طبيًا يخدم أهالي الصعيد، بجانب إنشاء مجمع عيادات متكامل في المدينة لتوسيع نطاق الخدمات العلاجية وتسهيل وصول المواطنين إلى رعاية صحية متطورة

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن ما يتحقق في الأقصر يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على النهوض بمحافظات الصعيد وتحقيق تنمية صحية مستدامة وفق أعلى معايير الجودة والاعتماد، مشيرًا إلى أن الهيئة ماضية في خطتها لتوفير خدمات طبية متخصصة ومتكاملة لكافة المواطنين

من جانبه، أشاد محافظ الأقصر بجهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تطوير القطاع الصحي بالمحافظة، مؤكدًا دعمه الكامل للمشروعات الجديدة التي ستسهم في تحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات الأهالي، ومشددًا على أن تحقيق أهداف المنظومة الصحية الشاملة يتطلب تكامل جميع مؤسسات الدولة

وتواصل هيئة الرعاية الصحية العمل على تعميم التجارب الناجحة وتوسيع نطاق المشروعات النوعية بما يضمن رعاية صحية أفضل لكل المواطنين في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل