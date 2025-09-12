رئيس مدينة الأقصر يستجيب لشكاوى المواطنين عبر صفحات التواصل الإجتماعي

قام اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر بالإستجابة الفورية لشكوى واردة علي إحدى صفحات التواصل الإجتماعي تفيد بالتنبيه بوجود حفره مفتوحة ، يحتمل أن تكون بيارة صرف امام مبنى مديرية الأمن القديم بالأقصر على نفس الرصيف الموجود به إحدى محلات السوبر ماركت في شارع المدينة المنورة الرئيسي.

ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بشأن التفاعل المباشر مع شكاوى ومشاكل المواطنين، ووضع الحلول السريعة والعاجلة لحلها بهدف التسهيل على المواطنين.

والحفره تشكل خطورة كبيرة على الأطفال وكبار السن والماره بشكل عام، وعلى الفور قام رئيس مدينة الأقصر بتكليف الأجهزة المعنية التابعة لمجلس مدينة الأقصر لحل الشكوى بأسرع وقت ممكن، وبالفعل تم صب غطاء اسمنتي محكم الغلق للحفرة، وذلك حرصاً علي سلامة المواطنين.

من جانبة أكد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر ، علي إستمرارية التواصل والنزول على أرض الواقع لسماع صوت المواطن الأقصري والتفاعل مع الشكاوى لحلها في أسرع وقت ممكن.