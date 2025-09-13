محاضرات وإنشاد وأمسيات شعرية في احتفالات المولد النبوي بثقافة الأقصر

استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بذكرى المولد النبوي الشريف، نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة الطود احتفالية تضمنت محاضرة بعنوان "المولد النبوي" تحدث خلالها الشيخ شعيب عبد الشفوق، مفتش بإدارة أوقاف الطود، عن المعاني السامية لميلاد الرسول الكريم، وما حمله من رسالة نور وهداية للعالمين، مؤكدا على ضرورة الاقتداء بسيرته العطرة في نشر قيم الرحمة والتسامح.

كما تضمنت الفعاليات ورشة فنية للأطفال، فقرة إنشاد ديني لفرقة قصر ثقافة النمسا، ولقاء شعري لنادي أدب الطود برئاسة الشاعر عادل دنقل، بمشاركة الشاعرين سيد النوبي، وعبد الله مسعود، والأديب محمد عبد الكريم.

واختتمت الاحتفالية بمسابقة ثقافية، وعروض فنية للموهوبين، ومسرح عرائس بعنوان "مواقف في حياة المصطفى".

وفي سياق متصل، أقامت مكتبة النمسا الثقافية احتفالية بساحة السيدة زينب بقرية المساوية، تضمنت محاضرة بعنوان "ميلاد النبي" أوضح خلالها د. السيد محمد حمزة، أستاذ أصول الفقة الحنفي بكلية الدراسات الإسلامية بأسوان، أن ميلاد الرسول كان ميلادا لأول حضارة للعلم، تجلت فيها الرحمة بالضعفاء والإحسان إلى المرأة.

أعقب ذلك ورشة حكي، ومسابقة ثقافية قدمها محمد إمام أخصائي ثقافي وهبة زكي أمينة المكتبة، واختتمت بابتهالات دينية للشيخ عبد الرحيم من مديرية الأوقاف.

وفي قصر ثقافة بهاء طاهر أقيمت محاضرة بعنوان "مكارم الأخلاق" أكدت خلالها الواعظة صفية عيد، على أهمية الاقتداء بأخلاق الرسول واتباع سنته، أعقب ذلك فقرة إنشاد مع المنشد يحيى بحر، وإلقاء قصائد شعرية للشاعر شعبان شلبي.

وفي مكتبة الرزيقات بحري أقيمت محاضرة بعنوان "مولد المصطفى" تحدث خلالها الشيخ بهلول مصطفى، عن شخصية النبي، مستعرضا مواقف من سيرته وما تحمله من دروس في الصبر والإخلاص. فيما شهد قصر ثقافة الطارف ورشة تصميم لوحات فنية معبرة تدريب الفنان حسن رفاعي.