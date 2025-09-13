وكيل زراعة الأقصر: جولات ميدانية لدعم مزارعي وتحديث بيانات كارت الفلاح

أعلن المهندس جابر محمد الكلحي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر أن المديرية واصلت جهودها المكثفة خلال شهر أغسطس الماضي لدعم المزارعين في مختلف قطاعات البساتين والخضر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وأوضح الكلحي أن إدارة البساتين بالمديرية قامت بالمرور الميداني على عدد من المزارع، شملت مزرعتي نخيل في مركزي الزينية والقرنة، حيث تم فحص الأشجار على الطبيعة وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين حول أساليب الري والتسميد ومكافحة الأمراض، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن الإدارة تابعت أيضًا خمس مزارع لإنتاج الخضر بمناطق البندر والبياضية وأرمنت، وقدمت برامج إرشادية للمزارعين تتعلق بأحدث الطرق الزراعية التي تسهم في تقليل الفاقد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مؤكدًا أن هذه الجولات الميدانية تمثل جزءًا أساسيًا من خطة المديرية في دعم المزارعين على أرض الواقع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية شاركت كذلك في أعمال لجنة الجرد الخاصة بمراجعة بيانات الحصر الورقي ومطابقتها مع منظومة كارت الفلاح الإلكترونية، بما يعزز من دقة المعلومات الزراعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويساعد على وضع خطط زراعية أكثر دقة وفاعلية.

واختتم الكلحي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البساتين والخضر يمثل أولوية ضمن خطط التنمية الزراعية في الأقصر، وأن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بكافة القرى والمراكز، سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.