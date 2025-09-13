قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توتر بحري متصاعد.. واشنطن تعلن دعم الفلبين ضد أطماع الصين في جزيرة سكاربورو
الحوثيون يستهدفون يافا المحتلة بصاروخ فرط صوتي
أستاذ قانون دولي يحلل قرار الأمم المتحدة حول حل الدولتين: لا يملك صفة الإلزام و يعكس توافقًا واسعًا
انطلاق برنامج تجريبي أمريكي لتسريع اعتماد سيارات الأجرة الجوية
حالة الطقس اليوم .. الرطوبة مستمرة والحرارة مرتفعة نهارا
التوقيت خاطئ.. محسن صالح يوجه رسالتين لـ الخطيب وحسام غالي
بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة تغادر إلى تشيلي لخوض منافسات كأس العالم
بيبو زي الأهرامات .. المخرج خالد جلال يرد على منتقدي الخطيب
سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟
نشرة المرأة والمنوعات| كيف تتعامل مع رسائل احتيالية باسم البنوك.. حظك اليوم السبت .. تجاهل 10 إشارات يفقدك السعادة
3 أفعال بشأن القمامة تغرمك 10 آلاف جنيه | احذرها
كم عدد الأنبياء؟.. علي جمعة: المرسلون 313 فقط من أصل 124 ألفا
وكيل زراعة الأقصر: جولات ميدانية لدعم مزارعي وتحديث بيانات كارت الفلاح

شمس يونس

أعلن المهندس جابر محمد الكلحي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر أن المديرية واصلت جهودها المكثفة خلال شهر أغسطس الماضي لدعم المزارعين في مختلف قطاعات البساتين والخضر، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتطوير القطاع الزراعي وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الزراعية بالمحافظة.

وأوضح الكلحي أن إدارة البساتين بالمديرية قامت بالمرور الميداني على عدد من المزارع، شملت مزرعتي نخيل في مركزي الزينية والقرنة، حيث تم فحص الأشجار على الطبيعة وتقديم التوصيات الفنية للمزارعين حول أساليب الري والتسميد ومكافحة الأمراض، بما يضمن تحسين جودة الإنتاج وزيادة الإنتاجية.

وأضاف أن الإدارة تابعت أيضًا خمس مزارع لإنتاج الخضر بمناطق البندر والبياضية وأرمنت، وقدمت برامج إرشادية للمزارعين تتعلق بأحدث الطرق الزراعية التي تسهم في تقليل الفاقد وتحقيق أفضل عائد اقتصادي، مؤكدًا أن هذه الجولات الميدانية تمثل جزءًا أساسيًا من خطة المديرية في دعم المزارعين على أرض الواقع.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية شاركت كذلك في أعمال لجنة الجرد الخاصة بمراجعة بيانات الحصر الورقي ومطابقتها مع منظومة كارت الفلاح الإلكترونية، بما يعزز من دقة المعلومات الزراعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ويساعد على وضع خطط زراعية أكثر دقة وفاعلية.

واختتم الكلحي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع البساتين والخضر يمثل أولوية ضمن خطط التنمية الزراعية في الأقصر، وأن المديرية مستمرة في تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين بكافة القرى والمراكز، سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة.

