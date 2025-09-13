اليونيسيف ينظم ورشة العمل السنوية لبرنامج التوعية بمشاركة شركة مياه الأقصر

شاركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر برئاسة اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، فعاليات ورشة العمل السنوية لمشروع "صحتنا فى بيئتنا" والتي تمت، بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، بمشاركة شركات المياه ومديريات التربية والتعليم بمحافظات، حيث ضمت الورشة شركات مياه ( أسوان - الأقصر - سوهاج - أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم - الغربية - الإسكندرية) ومسئولى التربية والتعليم لكل محافظة.

وبحضور منسقي اليونيسف في المحافظات، ومدير قسم الإبقاء على حياة الاطفال و نمائهم باليونيسيف، ومدير عام خدمة العملاء و التوعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وبدأت الورشة بعروض لجميع الشركات شمل ما تم إنجازه فى مبادرة صحتنا فى بيئتنا،وقد استهدفت ورشة العمل مناقشة خطة العمل السنوية في المرحلة القادمة، ومراجعة دليل التوعية، تصميم حملات التوعية حول ترشيد استهلاك المياه في مختلف القطاعات (المدارس / المجتمعات)، نظرية التغيير (U-Theory) ومكوناتها والمراحل الستة، مقدمة في التسويق الاجتماعي وشرح العناصر الاربعة PS4، ما تحتاجه الشركات لتوسيع برنامج التوعية ليشمل جميع المراكز والمحافظات والتوسع في الأنشطة، برنامج التوعية drops وكيفية اضافة انشطة وضرورة تدريب المعلمين على استخدامه في خطة العام ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦.