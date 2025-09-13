وكيل الزراعة بالأقصر: ضبط مخالفات المبيدات وتشديد الرقابة على الأسواق

أعلن الدكتور جابر محمد الكلحي وكيل وزارة الزراعة بالأقصر أن قطاع الرقابة على المبيدات بالمديرية شهد خلال شهر أغسطس نشاطًا مكثفًا لضبط الأسواق وحماية المزارعين والمستهلكين من أي منتجات غير مطابقة للمواصفات.

وأوضح أن لجان التفتيش نفذت حملات موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن المرور على 14 محلًا للاتجار في المبيدات الزراعية، بينها 4 محال مرخصة و10 محال غير مرخصة، كما تم فحص 1688 عبوة مبيدات للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للتداول.

وأضاف الكلحي أن المديرية لا تكتفي بإجراءات الرقابة فقط، بل تعمل بالتوازي على رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع الحيوي، حيث تم تنظيم دورة تدريبية لمطبقي المبيدات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، شارك فيها 38 متدربًا، بهدف نشر الوعي بالاستخدام الآمن للمبيدات والحد من المخاطر البيئية والصحية.

وشدد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر على أن الوزارة تضع ملف المبيدات ضمن أولوياتها، وأنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات يتم رصدها في الأسواق، حفاظًا على المنظومة الزراعية وصحة المواطنين. كما دعا المزارعين إلى ضرورة الالتزام بشراء المبيدات من المنافذ المرخصة فقط، مؤكدًا أن الرقابة ستستمر بشكل دوري لضمان انضباط الأسواق الزراعية.

