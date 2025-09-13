قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قابيل وهابيل.. ضبط أشقاء اعتدوا بالضرب على أخوهم بالغربية بسبب الميراث.. صور

الاعتداء علي شقيقهم بالغربية
الاعتداء علي شقيقهم بالغربية
الغربية أحمد علي

تمكنت مباحث الجنائية بالغربية من إلقاء القبض علي أشقاء اعتدوا علي شقيقهم الأصغر بالضرب بالأيدي والشوم علي طريقة قابيل و هابيل سعيا في  الخلاص منه  داخل منزل الأسرة بسبب خلافات بسبب الميراث بقرية شنيرة البحرية بمركز السنطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اعتداء أشقاء علي شقيقهم الأصغر بسبب خلافات علي الميراث بنطاق قرية شنيرة البحرية بمركز السنطة.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وأوصي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد محمد صقر رئيس فرع البحث الجنائى بمركزي السنطة وزفتي  وقاده الرائد أحمد خلاف رئيس مباحث مركز السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية لضبط المتهمين في الواقعة.

ضبط المتهمين 


وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة من ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء وطرفي الواقعة 4 أشخاص وتم اقتيادهم جميعا إلي ديوان مركز الشرطة .

سقوط الأشقاء 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق 
.

