انتصار تاريخي للمهندسين في معركة قبول طلبة صنايع بالمعاهد الهندسية.. ببان رسمي
مدبولى: مطار سفنكس مؤهل لاستقبال الوفود الرسمية والسائحين الزائرين لمصر
تاتا تاتا.. عرش الأهلي في خطر ..وجاري البحث عن خطة إنقاذ
وزيرا خارجية مصر وناميبيا يستعرضان فرص التعاون في الطاقة والبنية التحتية والأمن الغذائي
وزيرا الخارجية والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون لنشر قيم التسامح ومكافحة التطرف
الرئيس السيسي يتابع تطورات جهود خفض معدلات التضخم والإصلاحات الاقتصادية وتطور الدين الخارجي
الرئيس السيسي: مواصلة التنمية لتحسين حياة المواطنين وتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
الأهلي يدعو الأعضاء للتصويت على لائحة النادي الجمعة المقبل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة الاحتياطي النقدي وتوفير العملة الصعبة لدعم التنمية
غدًا.. آخر فرصة لتقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق
قبل القمة الإسلامية.. إيران تحذر: المؤتمرات العقيمة تخدم إسرائيل
محافظ البنك المركزي: الموارد الدولارية المحلية تسجل رقمًا قياسيًا في أغسطس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

وصلت إلى محطتها الرابعة.. الغربية تطلق مبادرة “تمكين” لصناعة مستقبل أفضل للأسر بالريف المصري ..تفاصيل

مبادرة تمكين
مبادرة تمكين
الغربية أحمد علي

أطلقت محافظة الغربية مبادرة"تمكين" لصناعة مستقبل أفضل للأسر بالريف المصري، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتمكين الإنسان وبناء مجتمع منتج قادر على مواكبة متطلبات المستقبل.

مبادرة “تمكين"

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن مبادرة “تمكين” باتت تمثل علامة مضيئة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالريف المصري، موضحاً أن وصولها إلى المحطة الرابعة بقرية المعتمدية بمركز المحلة الكبرى، ضمن أنشطة المنظومة المالية الاستراتيجية، يجسد الإرادة الوطنية في جعل المواطن محوراً رئيسياً للتنمية وفتح آفاق جديدة للعمل والإنتاج.

توجيهات محافظ الغربية 

وقال المحافظ إن المبادرة تنفذ بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر الشريك الاستراتيجي، بما يعكس نموذجاً متكاملاً للتعاون بين أجهزة الدولة والمجتمع المدني والقطاع المصرفي في خدمة المواطن، مؤكداً أن ما تحقق على أرض الواقع في قرية المعتمدية يعكس الرؤية الجادة للدولة في توفير فرص حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.

دعم الأسر والعائلات 

وشهدت فعاليات المبادرة في قرية المعتمدية تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، إلى جانب تدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء، بما يؤهل الشباب والسيدات لاكتساب مهارات عملية تمكنهم من الحصول على فرص عمل حقيقية وإقامة مشروعات مدرة للدخل.

كما قدم بنك مصر باقة متكاملة من الخدمات المصرفية، شملت إصدار كروت “ميزة”، وفتح الحسابات البنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، وإتاحة قروض المشروعات الصغيرة، في خطوة تستهدف تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي وربط المستفيدين بالاقتصاد الرسمي.

وأشار المحافظ إلى أن البعد الإنساني للمبادرة ظهر بوضوح من خلال تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة للأهالي، فضلاً عن برامج تدريبية في مجالات ريادة الأعمال والشمول المالي والتحول الرقمي، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من أنشطة المحطة الرابعة بلغ نحو 2040 مواطناً من أبناء القرية.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن مبادرة “تمكين” هي إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة التي تترجم رؤية الدولة نحو بناء إنسان قادر على المساهمة الفاعلة في التنمية الشاملة.

تمكين اقتصادى للشباب 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة ستظل في صدارة الداعمين للمبادرات الوطنية الكبرى، وأن مبادرة “تمكين” تكتب فصلاً جديداً في سجل التنمية بالدلتا، مشيداً بجهود وزارتي التضامن والعمل، ومؤسسة صناع الخير، وبنك مصر الذين يعملون بروح الفريق الواحد لتمكين الأسر الأكثر احتياجاً وفتح آفاق واسعة لبناء مستقبل أفضل بالريف المصري.

الغربية تمكين الريف المصري

