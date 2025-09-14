قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وباكستان تبحثان تعزيز التعاون وتعلنان التضامن مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي
كامل الوزير والسفيرة الأمريكية يبحثان تعزيز الاستثمارات في قطاع النقل البحري
ناجي الشهابي لـ«صدى البلد»: دُعيت لتشكيل الائتلاف الوطني الحر لتحقيق ممارسة انتخابية ديمقراطية.. ورؤساء أحزاب وشخصيات عامة ومفاجآت في قائمتنا لخوض انتخابات مجلس النواب
كامل الوزير يستقبل السفيرة الأمريكية بالقاهرة في جولة بميناء الإسكندرية
جدل كبير على السوشيال ميديا بعد وفاه الطفل عساف بن تركي
3.6 مليار دولار.. الرئيس السيسي يستقبل قيادات شركات سكاتك وصنجرو لتعزيز الاستثمارات في الطاقة الخضراء
الزراعة: المعارض الكبرى بيئة خصبة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل للشباب
زلزال بقوة 4.9 ريختر يضرب سواحل إندونيسيا دون تسجيل خسائر
مظهر شاهين: الأب اللي عنده بنت وحيدة يورثها الشقة لتفادي المشاكل بعد وفاته
دعاء دخول الأبناء المدارس.. اغتنمه ليوفقهم الله فى دراستهم
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي "سكاتك" و"صنجرو" لبحث توطين صناعات الطاقة الخضراء
وزير الكهرباء يتابع مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يؤكد ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري

محافظ الغربية أشرف الجندي
محافظ الغربية أشرف الجندي
أ ش أ

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، حيث تستمر مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين وأقسام المجازر والتفتيش على اللحوم بكافة المراكز والمدن، فى تنفيذ حملاتها المكبرة والمفاجئة على مدار الساعة دون انقطاع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني المطروحة بالأسواق وحماية المستهلكين من أية تجاوزات.


وتمكنت الحملات خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ١٣ سبتمبر الجاري، من ضبط نحو طنين من المنتجات المخالفة، وتحرير ٣٥ محضر مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة ضد المخالفين.


وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية على الأسواق لا تتوقف وستظل مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية وأنه لا مكان للمتلاعبين ..قائلاً: “صحة المواطن خط أحمر، ولن نسمح بأي تهاون أو استهتار في هذا الملف الحيوي”.


وأضاف المحافظ أن ما تحقق من ضبطيات يعكس جدية الدولة في التصدي الحاسم لمحاولات الغش التجاري، موجها الشكر لمديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة المشاركة، على جهودها المستمرة لحماية المجتمع وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.
من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف مباشر من المديرية، مؤكدا أن العمل مستمر على مدار الساعة وبخطط مكثفة للمرور المفاجئ على الأسواق، وأن أية مخالفات يتم رصدها تواجه بإجراءات فورية وحاسمة حفاظا على صحة المواطنين.

الغربية إحكام الغش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

جانب من الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بالصور

إنطلاق أولي فعاليات الدورة التدريبية "مطبقي المبيدات" بالإدارة الزراعية بالزقازيق

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

وائل جسار وريهام عبد الحكيم يتألقان في حفل مهرجان ليالي مراسي |صور

وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم
وائل جسار وريهام عبد الحكيم

نجوم هربوا قبل الزفاف بساعات| نجلاء بدر شعرت بأن الفستان كفن.. ناهد السباعي رسالة روحانية ابعدتها.. فريال يوسف تتعرض للخيانة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد