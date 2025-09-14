محافظ الغربية يؤكد ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، ضرورة إحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات الغش التجاري في إطار الحفاظ على صحة المواطنين، حيث تستمر مديرية الطب البيطري بالمحافظة بالتنسيق مع مباحث التموين وأقسام المجازر والتفتيش على اللحوم بكافة المراكز والمدن، فى تنفيذ حملاتها المكبرة والمفاجئة على مدار الساعة دون انقطاع، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني المطروحة بالأسواق وحماية المستهلكين من أية تجاوزات.



وتمكنت الحملات خلال الفترة من ٣١ أغسطس وحتى ١٣ سبتمبر الجاري، من ضبط نحو طنين من المنتجات المخالفة، وتحرير ٣٥ محضر مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة المحاضر للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة ضد المخالفين.



وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية على الأسواق لا تتوقف وستظل مستمرة بشكل يومي ومفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، مشددا على أن صحة وسلامة المواطنين تمثل أولوية وأنه لا مكان للمتلاعبين ..قائلاً: “صحة المواطن خط أحمر، ولن نسمح بأي تهاون أو استهتار في هذا الملف الحيوي”.



وأضاف المحافظ أن ما تحقق من ضبطيات يعكس جدية الدولة في التصدي الحاسم لمحاولات الغش التجاري، موجها الشكر لمديرية الطب البيطري وكافة الأجهزة المشاركة، على جهودها المستمرة لحماية المجتمع وضمان وصول غذاء آمن وسليم إلى المواطنين.

من جهته، أوضح الأستاذ الدكتور عادل عبد العزيز وكيل وزارة الطب البيطري بالغربية أن الحملات تأتي تنفيذا لتعليمات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف مباشر من المديرية، مؤكدا أن العمل مستمر على مدار الساعة وبخطط مكثفة للمرور المفاجئ على الأسواق، وأن أية مخالفات يتم رصدها تواجه بإجراءات فورية وحاسمة حفاظا على صحة المواطنين.