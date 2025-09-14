القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين في الغربية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.



فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية ومصاب بكسور وجروح، وطرف ثانٍ 8 أشخاص، لـ 2منهم معلومات جنائية، مصابان بكدمات وجروح وسحجات لخلافات مالية بينهم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالأسلحة البيضاء، ما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 9 قطع سلاح أبيض ، و4 عصى خشبية المستخدمة فى التعدى.

بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.