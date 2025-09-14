القبض على المتهمين بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين في الغربية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشراكة مع القطاع الخاص تنطلق: 30 مشروعًا بـ41 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات
تبدأ من 1000 جنيه.. أسعار تذاكر حفل مدحت صالح وآمال ماهر بقصر عابدين
روسيا تطلق صاروخ "تسيركون" الفرط صوتي خلال مناورات "زاباد 2025"
مش خيانة.. شريف إكرامي يتصدر الترند بسبب حسام غالي| ما القصة؟
مكسب 57 ألف جنيه.. أفضل طريقة لكسب الأموال دون مخاطرة
مصرع 4 عناصر جنائية شديدة الخطورة وضبط مخدرات بـ 55 مليون جنيه في عدة محافظات
القشاش.. 5 أسباب مكنت الزمالك من إقصاء المصري من صدارة الدوري
الصحة: منظومة متكاملة لمكافحة مقاومة المضادات الحيوية في 93 مستشفى نموذجيًا
بعد أزمتها الصحية.. ظهور نادر لأنغام مع نجلها وأكرم حسني وهشام ماجد
بدء إجراءات الكشف الطبي والمقابلات الشخصية لطلاب تربية الغردقة الجدد
المدارس تضع اللمسات النهائية لاستقبال العام الدراسي 2025-2026 |تفاصيل
هيئة الدواء توقع مذكرة تفاهم مع وزارة سلامة الغذاء والدواء بكوريا الجنوبية
كشفت وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية، وضبط مرتكبى الواقعة.
 

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بأسلحة بيضاء وترويع المواطنين بالغربية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 7 الجارى نشبت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص، أحدهم له معلومات جنائية ومصاب بكسور وجروح، وطرف ثانٍ 8 أشخاص، لـ 2منهم معلومات جنائية، مصابان بكدمات وجروح وسحجات  لخلافات مالية بينهم، تعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالأسلحة البيضاء، ما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم 9 قطع سلاح أبيض ، و4 عصى خشبية المستخدمة فى التعدى.

بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

