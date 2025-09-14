قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس عبده شارون بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذ منطقة حدائق القبة مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن ضبط أخطر تاجر مخدرات بحدائق القبة، وإساءة أهله للأجهزة الأمنية في إطار محاولة تهريبه بمنطقة حدائق القبة.
وبالفحص، تبين أن المذكور (عنصر جنائي - سبق اتهامه في  قضيتي "اتجار مخدرات، سلاح أبيض") وتم ضبطه بتاريخ 11 سبتمبر الجاري، حال مرور قوة أمنية لاحظت اتجاره بالمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبحوزته (كمية من مخدري "الآيس – الحشيش" – سلاح أبيض).
وخلال الضبط، حاولت شقيقتاه (تم ضبطهما) تهريبه من القوة الأمنية، إلا أن القوة تمكنت من السيطرة عليه بدون تجاوز.

وقامت أخته بتصوير المقطع المشار إليه وتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعى لغل يد الأجهزة الأمنية عن اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

جهات التحقيق بالقاهرة تجديد حبس عبده شارون الاتجار بالمواد المخدرة

