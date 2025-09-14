قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحيفة: تراجع القلق الأمريكي بشأن أمن إسرائيل بعد إضعاف خصومها الإقليميين
قانون العمل الجديد.. البدوي: الإجازات لا تظلم العامل ولا ترهق صاحب العمل.. والتدرج فيها منطقى
سويلم: رقمنة مجالات وزارة الري مثل التراخيص وإنشاء العديد من التطبيقات
تقديم 86.6 مليون خدمة طبية مجانية خلال 60 يومًا من حملة «100 يوم صحة»
الأهلي يستدرج إنبي في الدوري المصري لمصالحة جماهيره
التعليم تعلن إعفاء 10 فئات من المصروفات الدراسية.. تفاصيل
بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025
علاء فاروق يفتتح معرض صحاري الدولي للزراعة
بديل بطاقات التموين.. بدء تطبيق الكارت الموحد للدعم في بورسعيد
بداية المشوار العالمي.. بيراميدز يواجه أوكلاند سيتي في بطولة كأس انتركونتيننتال
سعر الذهب اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025 في مصر
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
حوادث

تفاصيل محاكمة 34 متهما بخلية داعش الدقي .. اليوم

المستشار وجدى عبد المنعم
المستشار وجدى عبد المنعم
مصطفي رجب

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقي، في القضية المعروفة بداعش الدقي.


وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بدر داعش الدقي

