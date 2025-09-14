تفاصيل محاكمة 34 متهما بخلية داعش الدقي .. اليوم

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 34 متهما في القضية رقم 15657 لسنة 2024، جنايات الدقي، في القضية المعروفة بداعش الدقي.



وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2021، وحتى 5 ديسمبر 2021، المتهمون من الأول وحتي السادس تولوا قيادة جماعة بولاية داعش التي أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من السابع وحتي الأخير، تهم الانضمام لجماعة إرهابية تستخدم القوة والعنف بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وفيما وجه للمتهمين من الثامن والعشرين وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.