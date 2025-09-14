قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
حوادث

بسبب وحدة سكنية.. تفاصيل حبس المتورطين في ضرب سيدة المقطم

مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس 7 أشخاص مقيمين بنطاق محافظة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات  لقيامهم بالتعدى على سيدتين بالضرب لخلافات حول ملكية إحدى الوحدات السكنية.


كشفت ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدى على سيدتين بالضرب لخلافات حول ملكية إحدى الوحدات السكنية بالقاهرة.


 وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول : (سيدتان– مقيمتان بدائرة قسم شرطة المقطم) وطرف ثان : (7 أشخاص – مقيمين بنطاق محافظة القاهرة) لقيام الطرف الثانى بنقل بعض الأثاث والأجهزة الكهربائية "الخاصة بإحدى السيدات من الطرف الأول " بإستخدام سيارة نصف نقل ، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهم حول ملكية إحدى الوحدات السكنية ، وحال محاولتها منعهم قاموا بالتعدى عليها .. وأمكن ضبط الطرف الثانى ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

