دقيق ومستلزمات طبية.. تفاصيل الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ36 لغزة
كيف ترى النبي بالمنام؟.. بقراءة هذه السورة 41 مرة فاغتنمها
الداخلية تكشف حقيقة تقرير منسوب لخبراء في الأدلة الجنائية عن انتحار الدجوي
الموساد حذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
ناقد رياضي يكشف سر الدقيقة 600 في تعادل غزل المحلة والمقاولون العرب
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
حوادث

الداخلية تكشف حقيقة تقرير منسوب لخبراء في الأدلة الجنائية عن انتحار الدجوي

التقرير
التقرير
مصطفى الرماح

فى إطار ما تم تداوله على عدد من الصفحات وأحد المواقع الإخبارية بمواقع التواصل الإجتماعى حول تقرير مزعوم منسوب صدوره لخبراء فى الأدلة الجنائية وأحد مراكز إستشارات الطب الشرعى تضمن التشكيك فى واقعة إنتحار أحد الأشخاص والإدعاء على غير الحقيقة بأن وفاته جنائية.


بالفحص تبين أن التقرير المشار إليه غير صادر عن الأدلة الجنائية أو أى جهة رسمية حيث أسفرت التحريات عن صدوره عن مركز إستشارى فنى للطب الشرعى "غير مرخص" تديره طبيبة بالمعاش (مقيمة بمحافظة الغربية)، وقامت بإعداد التقرير بمقابل مالى بناءً على طلب أحد أفراد العائلة وإستندت فيه على معلومات مغلوطة دون التأكد من صحتها.
 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورة.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

واقعة إنتحار أحد الأشخاص إنتحار مركز إستشارى فنى للطب الشرعى

