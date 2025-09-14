المرافعة في محاكمة المتهمين بالخلية الإعلامية .. اليوم

تستمع محكمة جنايات مستأنف إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر اليوم الأحد، للمرافعة في إعادة محاكمة 5 متهمين بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، في القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، سكرتارية محمد السعيد.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة، ووجه للمتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ووجه لبعضهم اتهامات بتمويل جماعة إرهابية.