الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

بعد قليل.. تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 8 متهمين في القضية رقم 18600 لسنة 2024، جنايات أول مدينة نصر بخلية داعش مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.


وقال أمر الإحالة أنه في غضون عام 2019، وحتي 26 أكتوبر 2023، المتهم الأول تولى قيادة جماعة تعتنق أفكار داعش، التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، بان تولى أفكار داعش الإرهابية.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى السابع، تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.

وفيما وجه للمتهمين الأول والثامن، تهم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية وإرهابيين، بان وفر المتهم الأول ملفات لتثقيف الجماعة بالأفكار الإرهابية ووفر مقار لعقد لقاءاتهم التنظيمية.

الدائرة الثانية إرهاب مجمع محاكم بد محاكمة 8 متهمي خلية داعش مدينة نصر

