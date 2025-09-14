بعد قليل.. نظر محاكمة 4 متهمين بخلية حدائق القبة

بعد قليل.. تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، محاكمة 4 متهمين فى القضية رقم 283 لسنة 2025، جنايات حدائق القبة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2015، وحتي 4 مايو 2020، المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجه للمتهم حيازة سلاح ناري غير مششخنا، وحيازة طلقات نارية، ووجه للمتهمين من الثانى وحتي الرابع الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها.

والمتهمون من الأول وحتى الأخير اشتركوا في غرض جنائي منه ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب، استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تبادل معلومات متعلقة بالإرهاب.