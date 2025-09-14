الحبس 6 أشهر لسيدة بتهمة قتل مجموعة من الكلاب في أكتوبر

عاقبت محكمة الجيزة، سيدة بالحبس 6 أشهر وكفالة مالية 10 آلاف جنيه، بتهمة قتل مجموعة من الكلاب داخل كومباوند خاص في مدينة 6 أكتوبر .

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا بإنهاء سيدة حياة مجموعة كلاب داخل كومباوند خاص بمدينة أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين تسبب السيدة المذكورة في البلاغ في وفاة الكلاب داخل الكومباوند.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبة الواقعة وتوالت الجهات المختصة التحقيقات في القضية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وفور انتهاء التحقيقات قررت جهات التحقيقات بإحالة القضية إلى المحاكمة المختصة لمحاكمة السيدة المتهمة بإنهاء حياة مجموعة كلاب داخل كومباوند خاص في أكتوبر.