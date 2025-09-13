قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشيلسي يتعادل مع برينتفورد 2-2 في الدوري الإنجليزي
ذعر على السكك الحديدية الروسية .. قتلى وجرحى في انفجار غامض بمقاطعة أوريول
برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025: أدِر شؤونك المالية
"الجزيرة" تستعرض كلمة أحمد موسى.. وتؤكد: مصر ترسم خطا أحمر لنتنياهو
العالم على موعد مع ظاهرة نادرة بعد خسوف القمر الكلي.. ماذا يحدث؟
تدريبات خاصة لأحمد حمدي وبارون أوشينج بعد ثلاثية الزمالك أمام المصري
مفتي الجمهورية يفتتح برنامجا تدريبيا لباحثي ماليزيا عن الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي.. صور
طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي
أمير قطر يزور جرحى العدوان الإسرائيلي.. ويقدم العزاء في شهيد "لخويا"
الحزن يسيطر على ملامح مريم عامر منيب فى عزاء خطيبها
الكوكي: لنا ركلة جزاء واضحة وليس من العدل تحميل لاعب بعينه أسباب الهزيمة
رابط تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الازهرية للقبول في الجامعات الحكومية والمعاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج مدارس السلام بطنطا بحضور محافظ الغربية

القس أندريه زكي
القس أندريه زكي
ميرنا رزق

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، حفل تخرج مدارس السلام بطنطا التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، والاحتفال بمرور ٢٥ سنة على القسم الدولي، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام والممثل القانوني بمجلس المؤسسات التعليمية، والمستشار أحمد عوني، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة طنطا، والدكتور فريدي البياضي نائب رئيس المجلس وعضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس أكرم ناجي عضو مجلس المؤسسات التعليمية وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس منسى ناجي سكرتير مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة بحري لمدارس السنودس، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذة هناء رشدي مديرة المدرسة، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والقضائية بمحافظة الغربية.

وفي كلمته للخريجين، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن "اليوم ليس مجرد يوم تخرج، بل هو محطة فاصلة ولحظة تاريخية في حياة أبنائنا وبناتنا"، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد المتابعين أو الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل بقدرة الإنسان على ترك بصمة إنسانية في حياة الآخرين. وأضاف: "لا تسمحوا لعالم الديجيتال أن يحدد هويتكم، بل أنتم الذين تحددون من تكونون… كونوا النور في وسط الظلمة والملح الذي يحفظ المجتمع من الفساد".

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن فخره بمدارس السلام باعتبارها صرحًا تعليميًا متميزًا يساهم في تخريج أجيال من الشباب القادر على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن المحافظة تدعم دائمًا المؤسسات التعليمية التي تضع القيم الوطنية والإنسانية في صميم رسالتها.

وأكد الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، أن الخريجين هم "الثمرة الناتجة من جهد كبير"، داعيًا إياهم إلى أن "يطلبوا الحكمة ويجتهدوا في العمل، ويثبتوا في المحبة والحق والتسامح، متكلين دائمًا على نعمة الله".

وأضاف الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني بمجلس المؤسسات التعليمية، أن "الاحتفال اليوم يجسد ثمار سنوات من الجهد المشترك بين المدرسة والأسر"، موجهًا كلمته للخريجين قائلاً: "أنتم في مرحلة جديدة، فحافظوا على القيم والمبادئ التي تعلمتموها، واعلموا أن قيمتكم الحقيقية في تأثيركم على من حولكم. ومع العلم والمعرفة احرصوا أن تكونوا مؤثرين في وطنكم".

وشهد الحفل حضور كل من الدكتور القس شكري شاكر رئيس مجلس إدارة المؤسسات الطبية بالسنودس، والدكتور جوزيف بطرس مدير إدارة المؤسسات الطبية، والدكتور مفيد فهيم مدير عام المستشفى الأمريكي بطنطا، والأستاذة هالة توما مديرة كلية رمسيس الجديدة، والقس ماجد موريد راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والقس بافلوس سمير، والقس فلوباتير ميشيل ممثلين عن الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والقس صموئيل جرجس ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وتخلل الحفل فقرات فنية ورياضية وموسيقية، إضافة إلى فيديوهات تعريفية بأقسام المدرسة، مع تكريم عدد من الشخصيات البارزة والطلاب المتفوقين والخريجين، وسط أجواء احتفالية أكدت على رسالة المدرسة في غرس القيم الوطنية والإنسانية في أبنائها.

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية محافظ الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم غدًا ولمدة 3 أشهر.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 ببورسعيد

الأرصاد

خلوا بالكم.. الأرصاد تحذر من ظاهرة تحدث خلال الساعات المقبلة

الإيجار القديم

صلاحيات جديدة للمالك بقانون الإيجار القديم وتحذير للمستأجرين.. ماذا يحدث؟

احد الحالات المرضية

إجراء عاجل من وزير الصحة لصالح مرضى فقدوا بصرهم بمستشفى 6 أكتوبر

أرشيفية

55 جنيها دفعة واحدة..انخفاضات كبيرة في أسعار الدواجن والشعبة تزف بشري سارة

أرشيفية

بسبب روسيا.. قيود أمريكية تطال الإمارات و5 دول | تفاصيل

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

ترشيحاتنا

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 14-9-2025

حادث

إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

محافظ الغربية

محافظ الغربية يشهد حفل تخرج طلاب مدارس السلام بطنطا

بالصور

بعد عرض الحلقة الأولى من "ديجافو".. "ما تراه، ليس كما يبدو" يتصدر ترند X في مصر والإمارات

شيري عادل
شيري عادل
شيري عادل

للفطار واللانش بوكس .. إليك طريقة عمل كيكة التايجر

طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر
طريقة عمل كيكة التايجر

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

مسكنات الالم
مسكنات الالم
مسكنات الالم

هؤلاء الممنوعون من القهوة بمختلف أنواعها | 13 فئة

القهوة
القهوة
القهوة

فيديو

حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

كنت هفقد مناخيري واتعمي.. حقنة فيلر كانت هتضيع كنزي مدبولي

قمة النار

كواليس قمة النار.. صواريخ على الدوحة ونجاة قيادات حماس

أسباب الصداع

​الصداع ليس مجرد ألم.. جمال شعبان يكشف أسبابه الخفية وعلاقته بالقلب والعمل الخيري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد