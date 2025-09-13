رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد حفل تخرج مدارس السلام بطنطا بحضور محافظ الغربية

شهد الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء اليوم، حفل تخرج مدارس السلام بطنطا التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، والاحتفال بمرور ٢٥ سنة على القسم الدولي، بحضور اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، والدكتور القس ماجد كرم الأمين العام والممثل القانوني بمجلس المؤسسات التعليمية، والمستشار أحمد عوني، رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادي قضاة طنطا، والدكتور فريدي البياضي نائب رئيس المجلس وعضو مجلس النواب وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس أكرم ناجي عضو مجلس المؤسسات التعليمية وعضو المجلس الإنجيلي العام، والقس منسى ناجي سكرتير مجلس المؤسسات التعليمية، والقس داود إبراهيم، أمين منطقة بحري لمدارس السنودس، والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذة هناء رشدي مديرة المدرسة، إلى جانب نخبة من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية والقضائية بمحافظة الغربية.

وفي كلمته للخريجين، أكد رئيس الطائفة الإنجيلية أن "اليوم ليس مجرد يوم تخرج، بل هو محطة فاصلة ولحظة تاريخية في حياة أبنائنا وبناتنا"، مشددًا على أن النجاح الحقيقي لا يُقاس بعدد المتابعين أو الإعجابات على وسائل التواصل الاجتماعي، بل بقدرة الإنسان على ترك بصمة إنسانية في حياة الآخرين. وأضاف: "لا تسمحوا لعالم الديجيتال أن يحدد هويتكم، بل أنتم الذين تحددون من تكونون… كونوا النور في وسط الظلمة والملح الذي يحفظ المجتمع من الفساد".

ومن جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، عن فخره بمدارس السلام باعتبارها صرحًا تعليميًا متميزًا يساهم في تخريج أجيال من الشباب القادر على مواجهة تحديات المستقبل، مؤكدًا أن المحافظة تدعم دائمًا المؤسسات التعليمية التي تضع القيم الوطنية والإنسانية في صميم رسالتها.

وأكد الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية، أن الخريجين هم "الثمرة الناتجة من جهد كبير"، داعيًا إياهم إلى أن "يطلبوا الحكمة ويجتهدوا في العمل، ويثبتوا في المحبة والحق والتسامح، متكلين دائمًا على نعمة الله".

وأضاف الدكتور القس ماجد كرم، الأمين العام والممثل القانوني بمجلس المؤسسات التعليمية، أن "الاحتفال اليوم يجسد ثمار سنوات من الجهد المشترك بين المدرسة والأسر"، موجهًا كلمته للخريجين قائلاً: "أنتم في مرحلة جديدة، فحافظوا على القيم والمبادئ التي تعلمتموها، واعلموا أن قيمتكم الحقيقية في تأثيركم على من حولكم. ومع العلم والمعرفة احرصوا أن تكونوا مؤثرين في وطنكم".

وشهد الحفل حضور كل من الدكتور القس شكري شاكر رئيس مجلس إدارة المؤسسات الطبية بالسنودس، والدكتور جوزيف بطرس مدير إدارة المؤسسات الطبية، والدكتور مفيد فهيم مدير عام المستشفى الأمريكي بطنطا، والأستاذة هالة توما مديرة كلية رمسيس الجديدة، والقس ماجد موريد راعي الكنيسة الإنجيلية الثانية بطنطا، والقس بافلوس سمير، والقس فلوباتير ميشيل ممثلين عن الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والقس صموئيل جرجس ممثل الكنيسة الكاثوليكية، والدكتور نوح عبد الحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية.

وتخلل الحفل فقرات فنية ورياضية وموسيقية، إضافة إلى فيديوهات تعريفية بأقسام المدرسة، مع تكريم عدد من الشخصيات البارزة والطلاب المتفوقين والخريجين، وسط أجواء احتفالية أكدت على رسالة المدرسة في غرس القيم الوطنية والإنسانية في أبنائها.