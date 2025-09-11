النجاح من 70%.. التعليم: مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الأزهر الشريف والكنيسة

علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على اعتبار التربية الدينية مادة أساسية بالمدارس ونسبة النجاح بها 70%.

وقال زلطة في مداخلة هاتفية على قناة “ الحياة ”: "التربية الدينية تقوّم السلوك والأخلاق وهي أساس لغرس القيم في الطلاب".

وتابع: " تدريس التربية الدينية أمر مهم ولا يمكن إغفاله، وجعل نسب النجاح من 70 % رسالة من وزارة التعليم بأنه لا يمكن إغفال هذه المادة".

وأكمل : " تمت مراجعة كتب التربية الدينية بالتعاون مع الازهر الشريف والكنيسة، ومناهج التربية الدينية ستكون مناهج مختلفة وتهدف إلى غرس القيم والأخلاقيات".