قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
43 شهيدا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم بينهم 31 بمدينة غزة
وزير التعليم يلتقي المدير التنفيذي لمصر بمجموعة البنك الدولي لبحث تعزيز آفاق التعاون
لا تتركها.. 3 ركعات بعد صلاة العشاء تقرّبك إلى الله وتزيد بركة يومك وتُضيء ليلك
منشور صادم من رنا سماحة بعد إعلان خطوبة طليقها
الرئيس السيسي وستارمر يدينان الاعتداء الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لمتابعة استعدادات احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير
شاهد| أول ظهور لقيادات حماس بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر
رئيس الوزراء يستعرض ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تصعيد خليجي مرتقب.. قطر تطالب بإغلاق السفارة الإماراتية في تل أبيب
الرئيس السيسي لستارمر: التحرك باتجاه تهجير الفلسطينيين قد يفضي إلى موجات غير مسبوقة من النزوح نحو أوروبا
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة: جارِ دراسة عددٍ من مشاريع الاستثمار التونسي في مصر
أطفال غزة أصبحو شيوخها.. ماذا يريد الاحتلال من مواطني القطاع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مدير تعليم مطروح: جولات ميدانية مفاجئة لتقويم استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي

وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع
وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

  عقدت  نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية بحضور  ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وهشام جميعي مدير الادارة  الإستراتيجية وثروت المهدي مدير  ادارة التعليم الابتدائي وفدوي فخر الدين مدير ادارة التعليم الثانوي وأحلام الامام مدير ادارة التعليم  الاعدادي وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري بديوان عام المديرية وذلك لمتابعة ومناقشة الاستعدادات لانطلاق الدراسة بداية الأسبوع بعد المقبل

ورحبت وكيل الوزارة في بداية الإجتماع بالسادة الحضور مؤكدة  لهم أهمية المرحلة الحالية وضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية نحو مواصلة  الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى والحرص الكامل علي توفير كافة الأجواء الصحية والأمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين  

وأضافت أنها خلال الأسبوع المقبل ستقوم بجولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية للاطمئنان على جاهزية المدارس وتحديد كافة العقبات التي تواجه منظومة  العمل في المدارس وحلها فوراً  موجهة مديري الإدارات التعليمية بتفعيل خطط  المتابعة للاطمئنان المستمر علي حسن سير العمل وانضباطه.

وأكدت  نادية فتحي  على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء من خلال تفعيل أدوارهم وفق اللوائح الوزارية المنظمة لهذا  الشأن في سبيل المساهمة فى حل  المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد و القرارات المنظمة

وأشارت وكيل الوزارة للحضور  بضرورة استثمار كافة الآمكانات  المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية موجهة بتطبيق سياسة الثواب  والعقاب بتكريم المعلمين المتميزين المجيدين مع انطلاق العام الدراسي لدورهم الايجابى فى الارتقاء بالعملية التعليمية  

وبالنسبة للكتب المدرسيه فقد وجهت مدير تعليم مطروح بسرعة الإنتهاء من تسلم المديرية لكافة المخصصات من الكتب المدرسية  قبل بدء العام الدراسى بوقت كافى و الانتهاء من توزيعها على كافة الادارات التعليميه . وأضافت أنه من الضروري الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد وانهاء أعمال الصيانة البسيطة ودهان الفصول والأسوار قبل انطلاق الدراسة وعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة وكذلك أعمال التشجير والتجميل والتي تضمن توفير بيئة تعليمية جاذبة

 وأختتمت وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تكاتف الجميع من قيادات ومعلمين وأولياء أمور ووضع مصلحة الطالب نصب أعيننا وفوق اي اعتبار لتحقيق أفضل خدمة تعليمية ومنتج تربوي لأبناء مطروح.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تعليم مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تصريحات الوزير.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

بعد إعلان المستحقين رسميًا.. الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

اضافة المواليد الجدد على التموين

رسمياً .. إضافة المواليد على بطاقات التموين| الموعد والخطوات

اضافة المواليد لبطاقة التموين 2025

بعد إعلان الوزير.. طريقة إضافة المواليد الجدد على التموين| الأوراق والشروط

700 جنيه| مفاجاة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 الآن

مستشفي 6 اكتوبر الدقي

مصدر يكشف سبب فقدان 4 مرضي بصرهم داخل مستشفي 6 أكتوبر بالدقي

وزير الصحة

دخلو يعملوا مياه بيضاء فقدوا بصرهم.. وزير الصحة يشكل لجنة للوقوف على الحقيقة

الفنان محمد فاروق شيبا

شيبا معاه حكاية.. القصة الكاملة للقبض على الفنان محمد فاروق

انقطع «الواير» وأصيب الطالبين.. تفاصيل سقوط أسانسيرمن الطابق الثالث

انقطع «الواير».. تفاصيل سقوط أسانسير من الطابق الثالث

ترشيحاتنا

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

تذبذب جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 11 سبتمبر 2025

وزيرة التنمية المحلية

توقيع عقد تقديم خدمات الجمع ونظافة الشوارع بأحياء شبرا الخيمة والخصوص

إعانات البطالة.. أرشيفية

نمو التضخم الأمريكي إلى 2.9%.. وطلبات إعانات البطالة تقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

بالصور

أضرار وضع الخيار في «لانش بوكس» طفلك.. خبراء يكشفون بدائل صحية أفضل

أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس
أضرار وضع الخيار في اللانش بوكس

صحة الشرقية تنظم فعاليات المؤتمر الثالث لقسم القلب بالزقازيق العام

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تعيد ثقتك بنفسك .. طرق طبيعية وطبية آمنة لوقف تساقط الشعر

طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر
طرق فعّالة لوقف تساقط الشعر

ريم مصطفى تودع الصيف بإطلالات لافتة تجمع بين الجاذبية والبساطة|شاهد

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فيديو

صورة من ختام التدريبات

رئيس الأركان يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لتدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

المزيد