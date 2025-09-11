مدير تعليم مطروح: جولات ميدانية مفاجئة لتقويم استعدادات المدارس لبدء العام الدراسي

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح اجتماعاً مع مديري الإدارات التعليمية بحضور ايهاب أنور مدير عام التعليم العام وهشام جميعي مدير الادارة الإستراتيجية وثروت المهدي مدير ادارة التعليم الابتدائي وفدوي فخر الدين مدير ادارة التعليم الثانوي وأحلام الامام مدير ادارة التعليم الاعدادي وذلك بقاعة الاجتماعات الصغري بديوان عام المديرية وذلك لمتابعة ومناقشة الاستعدادات لانطلاق الدراسة بداية الأسبوع بعد المقبل

ورحبت وكيل الوزارة في بداية الإجتماع بالسادة الحضور مؤكدة لهم أهمية المرحلة الحالية وضرورة التحلي بالجدية والالتزام وتقدير المسئولية نحو مواصلة الاستعدادات الجادة لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسى والحرص الكامل علي توفير كافة الأجواء الصحية والأمنة لأبنائنا الطلاب والمعلمين

وأضافت أنها خلال الأسبوع المقبل ستقوم بجولات متابعة ميدانية مفاجئة لكافة الإدارات التعليمية للاطمئنان على جاهزية المدارس وتحديد كافة العقبات التي تواجه منظومة العمل في المدارس وحلها فوراً موجهة مديري الإدارات التعليمية بتفعيل خطط المتابعة للاطمئنان المستمر علي حسن سير العمل وانضباطه.

وأكدت نادية فتحي على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مجالس الأمناء من خلال تفعيل أدوارهم وفق اللوائح الوزارية المنظمة لهذا الشأن في سبيل المساهمة فى حل المشاكل التي قد تطرأ خلال فترة سير الدراسة وذلك وفق آليات العمل والقواعد و القرارات المنظمة

وأشارت وكيل الوزارة للحضور بضرورة استثمار كافة الآمكانات المتاحة وتوظيفها بشكل أمثل لتحقيق عام دراسي زاخر بالجدية والانضباط وتقدير المسئولية موجهة بتطبيق سياسة الثواب والعقاب بتكريم المعلمين المتميزين المجيدين مع انطلاق العام الدراسي لدورهم الايجابى فى الارتقاء بالعملية التعليمية

وبالنسبة للكتب المدرسيه فقد وجهت مدير تعليم مطروح بسرعة الإنتهاء من تسلم المديرية لكافة المخصصات من الكتب المدرسية قبل بدء العام الدراسى بوقت كافى و الانتهاء من توزيعها على كافة الادارات التعليميه . وأضافت أنه من الضروري الانتهاء من الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسى الجديد وانهاء أعمال الصيانة البسيطة ودهان الفصول والأسوار قبل انطلاق الدراسة وعدم تعليق أكثر من يافطة لكل مدرسة وكذلك أعمال التشجير والتجميل والتي تضمن توفير بيئة تعليمية جاذبة

وأختتمت وكيل الوزارة الاجتماع بالتأكيد على أن نجاح العملية التعليمية يتطلب تكاتف الجميع من قيادات ومعلمين وأولياء أمور ووضع مصلحة الطالب نصب أعيننا وفوق اي اعتبار لتحقيق أفضل خدمة تعليمية ومنتج تربوي لأبناء مطروح.