ابنة لطفى لبيب يحيى الذكرى الأربعين بكنيسة يوسف النجار .. شاهد

أقامت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب القداس الخاص به اليوم بمناسبة ذكرى الأربعين وذلك بكنيسة القديس يوسف النجار بمصر الجديدة.

قداس لطفى لبيب

قداس لطفى لبيب

قداس لطفى لبيب

قداس لطفى لبيب

قداس لطفى لبيب

قداس لطفى لبيب

قداس لطفى لبيب

وحرصت ابنة لطفى لبيب على استقبال الحضور فى ذكرى الأربعين لوالدها الراحل والذي حضره عدد كبير من الأهل والأقارب.

قداس لطفي لبيب

وكانت أسرة الفنان القدير لطفي لبيب، دعت الأهل والأصدقاء لحضور صلاة القداس الإلهى لذكرى الأربعين بكنيسة القديس يوسف النجار الملحقة، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة.

وفاة لطفي لبيب

وتوفي الفنان القدير لطفي لبيب، صباح يوم الأربعاء 30 يوليو، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.