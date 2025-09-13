قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التعليم تطلق مدارس تكنولوجيا تطبيقية جديدة في تخصص الدواء بالتعاون مع إيطاليا
خبراء عرب: القرار الأممي بشأن حل الدولتين خارطة طريق نحو إقامة دولة فلسطينية
فرص عمل بمهنة التمريض بالإمارات برواتب تصل إلى 7000 درهم.. رابط التقديم
تدمير مدرسة وإخلاء جماعي للمدنيين.. الاحتلال يواصل قصفه العنيف لمخيم الشاطئ
روسيا تسيطر على السماء.. إسقاط 42 مسيرة أوكرانية في ضربات متتالية
وزير الخارجية يستقبل المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو
مصر تعزي جمهورية الكونغو الديمقراطية في ضحايا حادث غرق قاربين في شمال غرب البلاد
بعد قصف الدوحة.. اجتماع على العشاء بين ترامب ورئيس الوزراء القطري
المجلس العسكري في ميانمار يلقي قنابل على الأطفال ويقتل 19
توقعات بعودة ظاهرة "لا نينيا" المناخية في سبتمبر... كيف تؤثر علينا؟
حزمة اتفاقات نووية ورقمية وتجارية تتصدر أجندة ترامب خلال زيارة لندن
حبس حرامي توك توك في بولاق الدكرور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ابنة لطفى لبيب يحيى الذكرى الأربعين بكنيسة يوسف النجار .. شاهد

قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب
أحمد إبراهيم

أقامت أسرة الفنان الراحل لطفي لبيب القداس الخاص به اليوم بمناسبة ذكرى الأربعين وذلك بكنيسة القديس يوسف النجار بمصر الجديدة. 

قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب
قداس لطفى لبيب

وحرصت ابنة لطفى لبيب على استقبال الحضور فى ذكرى الأربعين لوالدها الراحل والذي حضره عدد كبير من الأهل والأقارب. 

قداس لطفي لبيب

وكانت أسرة الفنان القدير لطفي لبيب، دعت الأهل والأصدقاء لحضور صلاة القداس الإلهى لذكرى الأربعين بكنيسة القديس يوسف النجار الملحقة، بكنيسة مارمرقس كليوباترا بمصر الجديدة. 

وفاة لطفي لبيب 

وتوفي الفنان القدير لطفي لبيب، صباح يوم الأربعاء 30 يوليو، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وشهدت اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان لطفي لبيب، تعرضه إلى وعكة صحية جديدة، حيث نقله إلى العناية المركزة يوم الأحد الماضي، عقب تعرضه إلى نزيف حاد فى الرئة، حيث تم منع الزيارة عنه بشكل كامل، وتواجد فقط أفراد أسرته بحسب الساعات التى كان يسمح فيها الأطباء بالاطمئنان عليه، خاصة وأنه كان فاقد جزء كبير من وعيه فى الساعات الأخيرة.

أعمال لطفي لبيب

يذكر أن آخر أعمال لطفي لبيب هو فيلم "مرعى البريمو" بطولة محمد هنيدي، وغادة عادل، وأحمد بدير، ومحمد محمود، وعلاء مرسي، ومصطفى أبو سريع، ونانسي صلاح، ولطفى لبيب، ونيللى محمود، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول المعلم مرعي الذي يعمل في تجارة البطيخ، حيث يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

قداس لطفي لبيب لطفى لبيب الفنان لطفى لبيب أعمال لطفى لبيب أفلام لطفى لبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصلح بين الزوجين

سورة تصلح بين الزوجين وتمنع خراب البيوت.. أوصى بها النبي فهل تعرفها؟

سورة قصيرة قبل النوم

سورة قصيرة قبل النوم.. تجلب لك الرزق في الصباح سريعا فاغتنمها

متى يكشف الله ستر

متى يكشف الله ستر العبد ويفضحه في الدنيا؟.. في 3 حالات فاحذرها

أسعار الدواجن

هتوصل لـ 50 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن 12 منطقة في مدينة كفر الشيخ.. تعرف عليها

عملية التصويت على إعلان نيويورك

إعلان نيويورك ..ماهي الدول التي ترفض حل الدولتين ؟

ارشيفي

صفارات الإنذار تدوي أرجاء الاحتلال بعد رصد إطلاق صواريخ من اليمن

تنسيق الجامعات 2025

63.3 % العالي للحاسبات والمعلومات 75.5% للحقوق 78%للزراعة .. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

ما حكم تعدد الحلف والعجز عن كفارته بسبب المرض؟ .. أمين الفتوى يجيب

جانب من الزيارة

مستشارة شيخ الأزهر تتفقد مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن بمدينة البعوث

دعاء للهداية والفرج

دعاء للهداية والفرج.. ابدأ به يومك وردده الآن

بالصور

شئون البيئة بالشرقية تنفذ 18حملة مفاجئة لفحص عودام السيارات

جانب من الحملة
جانب من الحملة
جانب من الحملة

صحة الشرقية تنفذ 54 ألف زيارة منزلية لتقديم الرعاية الصحية لكبار السن وذوي الهمم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

إجراءات الحصول على الإعفاء الجمركي الكامل لسيارات ذوي الإعاقة

سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة
سيارات ذوي الإعاقة

تضليل للمستهلكين.. جدل جديد يلاحق تسلا وإيلون ماسك حول القيادة الذاتية

تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك
تسلا وإيلون ماسك

فيديو

حكاية ديجافو

شيري عادل تفقد الذاكرة .. تفاصيل حكاية ديجافو من ما تراه ليس كما يبدو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد