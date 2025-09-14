محافظ الغربية: التعليم الفني والتكنولوجي قاطرة التنمية الصناعية

أكد محافظ الغربية أشرف الجندي، أن التعليم التكنولوجي والفني يمثل أحد الأعمدة الرئيسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والصناعية في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تولي هذا القطاع أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتوطين التكنولوجيا وبناء كوادر فنية مؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ مع رئيس جامعة سمنود التكنولوجية الدكتور منتصر دويدار اليوم، الأحد، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، ودعم التكامل بين التعليم التكنولوجي واحتياجات سوق العمل، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الصناعية بحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة المساحة بوسط الدلتا بالهيئة المصرية العامة للمساحة المهندس السيد الجيار .



وأوضح المحافظ أن وجود الجامعة التكنولوجية على أرض عروس الدلتا يمثل نقلة نوعية في مسار التعليم الفني بمصر، لما توفره من برامج دراسية متطورة وتدريب عملي متكامل يواكب أحدث التطورات العالمية، مؤكداً أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات الممكنة لضمان دعم طلابها، بالتعاون مع المصانع والشركات والمؤسسات الصناعية الكبرى .



وقال إن التعليم الفني والتكنولوجي، هو القاطرة الحقيقية للتنمية الصناعية، وأن المحافظة تسعى إلى تعزيز الشراكة مع الجامعات التكنولوجية من أجل توفير فرص عمل مستدامة للشباب، ودعم الصناعة الوطنية، وتنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، مضيفا أن محافظة الغربية تضع التعليم التكنولوجي في مقدمة أولوياتها، باعتباره المدخل الحقيقي لصناعة مستقبل يليق بمصر ويعكس مكانتها الرائدة.



من جانبه، أعرب رئيس جامعة سمنود التكنولوجية عن اعتزازه الكبير بالدعم الذي تقدمه المحافظة للجامعة، مؤكدًا أن وجود الجامعة على أرض عروس الدلتا يحمل دلالة قوية على مكانة المحافظة ودورها في خدمة الاقتصاد الوطني، وقال "نحن نعمل على تخريج أجيال تمتلك العلم والمهارة وتكون قادرة على خدمة الصناعة ورفع تنافسية المنتج المصري محليًا ودوليًا، بدعم كامل من محافظة الغربية" .