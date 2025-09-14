غزل المحلة يكرم فريق الكرة النسائية بعد التتويج ببطولة منطقة الغربية للناشئات

في إطار حرص غزل المحلة على دعم جميع فرقه الرياضية وتشجيع المواهب الصاعدة، قام مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل بتكريم فريق الكرة النسائية، بعد حصولهن على بطولة منطقة الغربية للناشئات.

شهد التكريم حضور المهندس تامر خليل نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور محمد سافوح المدير المالي والإداري، والكابتن وائل شكر نائب المدير التنفيذي، الذين قدّموا التهنئة للفريق وجهازه الفني على هذا الإنجاز المميز، مشيدين بما يقدمه القطاع النسائي من مستويات مشرفة تعكس مكانة النادي وتاريخه العريق.

وأكد مجلس الإدارة دعمه الكامل للفريق لمواصلة تحقيق البطولات، وإبراز المزيد من العناصر الموهوبة القادرة على تمثيل النادي والمنتخبات الوطنية في المستقبل