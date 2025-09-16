نقيب أطباء القاهرة مشيدة بجامعة كازان: نموذج يُحتذى به في التعليم الطبي

أعربت الدكتورة شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، عن سعادتها بالتطور الملموس الذي تشهده جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة، وجامعة سانت بطرسبرغ، مشيدة بالإمكانات المتميزة بهما، سواء على صعيد الكوادر البشرية أو البنية التحتية.

وقالت الدكتورة شيرين غالب، في بيان: "لقد كانت زيارة مُثمرة للغاية، وقد أذهلتنا الإمكانات التي شاهدناها في جامعة كازان الفيدرالية وجامعة سانت بطرسبرغ، موضحة أنهما تُمثلان نموذجًا حقيقيًا للتعليم الطبي الحديث الذي يجمع بين جودة الموارد البشرية المُتمثلة في الكادر الأكاديمي المتميز، وبين أحدث التقنيات والمعامل المجهزة على أعلى مستوى".

وأوضحت أن ما يُميز هذه الجامعات هو تركيزها على الجانب العملي والمهاري، حيث تتوفر معامل مهارات متطورة تضمن تخريج طلاب يمتلكون الجدارات اللازمة لسوق العمل، ولقد استمعنا إلى شرح وافٍ من رئيس جامعة كازان الفيدرالية بالقاهرة، الأستاذ الدكتور أيمن شافعي، حول منهجية التدريس والتقييم التي تتوافق مع المعايير الروسية والدولية، وهو ما يبعث على الاطمئنان ويؤكد على جدية البرامج الدراسية في مجالات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة.

وأشارت الدكتورة شيرين غالب، إلى أن هذه الجامعات تُساهم بشكل فعال في تحقيق رؤية الدولة المصرية نحو استقطاب فروع الجامعات الأجنبية المرموقة، موضحة أن وجود صروح علمية بهذا المستوى في مصر سيُسهم في تخريج أطباء وصيادلة وأطباء أسنان قادرين على المنافسة عالميًا، ومؤهلين لخدمة المجتمع بفاعلية وفقًا لأحدث المستجدات العالمية، مختتمة: "نحن فخورون بهذا الصرح التعليمي ونتمنى له كل التوفيق والنجاح في مهمته النبيلة".

وشمل وفد الزيارة الأستاذ الدكتور النائب محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، والأستاذ الدكتور شيرين غالب، نقيب أطباء القاهرة، والأستاذ الدكتور وليد حسن، نقيب أطباء أسنان القاهرة، وكان في استقبالهم الدكتور أيمن شافعي رئيس الجامعة، حيث استمع الحضور إلى شرح مفصل على قواعد قبول الطلبة الجدد وطرق التدريس والتقييم طبقا لمعايير الجامعة الأم بدولة روسيا الاتحادية، مع توضيح حصول الطالب على شهادة بكالوريوس من الجامعة الأم بعد استيفاء متطلبات التخرج معتمدة من كل من وزارة التعليم الفيدرالية الروسية والمجلس الأعلى للجامعات المصرية.