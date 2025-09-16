قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تعليم بني سويف تعلن إتاحة رابط إلكتروني للتظلم من توزيع المعلمين الجدد

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف عن إتاحة الرابط الإلكتروني للمعلمين الجدد الراغبين في تقديم تظلم من توزيع المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 ألف معلم للمرحلتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى تظلمات المرحلة الثانية، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء 16 سبتمبر وحتى الإثنين 22 سبتمبر 2025.
ويتم الدخول لتقديم التظلم بالرقم القومي من خلال التطبيق الإلكتروني التالي:
https://tdcbns.net/30eltmas.php
 

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد اعتمد المذكرة الخاصة بفتح باب التظلمات للمعلمين الجدد، كما شمل القرار تشكيل لجنة موسعة برئاسة وكيل مديرية التربية والتعليم وعضوية مدير عام التعليم العام وأعضاء اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري، مع إضافة ممثلين من الموارد البشرية والتفتيش والشئون القانونية من ديوان عام المحافظة، وذلك لضمان الحياد الكامل ومراجعة جميع الطلبات بدقة، مع رفع تقرير مفصل بنتائج الفحص خلال عشرة أيام من غلق باب التقديم.

