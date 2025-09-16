محافظ بني سويف يتابع سير الأعمال بكوبري الشاملة ويؤكد: لا تأخير في التنفيذ

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الحيوية بالمحافظة، مشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، للوقوف على سير الأعمال في المرحلة الأولى وضمان تحقيق السيولة المرورية في المدخل الشمالي للمدينة.

وخلال الجولة، تجول المحافظ في مواقع العمل من الجانبين الشرقي والغربي للكوبري، وناقش مع فريق التنفيذ المراحل الجارية، من أعمال الخوازيق إلى صب القواعد وإنشاء الأعمدة، مؤكداً على أهمية الالتزام بمواعيد الإنجاز المحددة دون المساس بجودة العمل.

وقال المحافظ: "هذا المشروع ليس مجرد إنجاز إنشائي، بل هو استجابة حقيقية لاحتياجات المواطنين اليومية، ويهدف إلى تسهيل تنقلاتهم، وتخفيف الزحام، ورفع مستوى السلامة في المنطقة".

كما وجه المحافظ بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم بين شركات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات)، لتذليل أي معوقات قد تعيق تقدم الأعمال، مشدداً على ضرورة ألا يشعر المواطن بأي اضطراب أثناء تنفيذ المشروع، خاصة في ظل كثافة الحركة اليومية حول المدارس والمستشفيات والمصالح الحكومية.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يتضمن كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة، مع فرعيات تربط شوارع رئيسية، بما يسهم في انسيابية الحركة ويعزز الشكل الحضاري للشوارع.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، علي يوسف رئيس المدينة، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، المهندس محمد عشري مدير المشروع، المهندسة دينا سليمان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المهندس محمود فاروق من شركة الغاز، إلى جانب التنفيذيين بشركة الكهرباء ومسؤولي المكتب الفني بالمحافظة.