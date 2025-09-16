محافظ بني سويف يناقش تقرير مشاركة وحدة السكان في دورة تنمية مهارات القيادات

أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى أن بناء القدرات للعاملين المختصين بالجهاز التنفيذي، تعد من أولويات الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة ، لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية .

مع استمرار عملية لجنة المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية وذلك من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع الشركاء المحليين، وفتح آفاق جديدة مع الجامعات وتنفيذ معسكرات مع الشباب والرياضة لتوعية النشء بالتعامل مع ملف السكان من منظور تنموي شامل

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،عرضه السيد "بلال حبش "نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية والمشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تضمن الإشارة إلى مشاركة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات وكسب التأييد في دعم القضية السكانية في نسختها الثانية ، والتي عقدت بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة .

وثمن نائب المحافظ _ المشرف العام على وحدة السكان _ التعاون البناء بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية في الدفع بملف السكان من خلال الحرص على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال السياسات السكانية وتجارب الدول، وإعداد المبادرات، وخطة بناء الدعوة والتأييد، وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني ، ومناقشة آليات عمل وحدة السكان والكتب الدورية للجان التنسيق والمتابعة واللجنة التنسيقية العليا .

وشارك في الدورة عن المحافظة بعد ترشيح السيد المحافظ كل من: مدير وحدة السكان بالمحافظة : محمد سيد البحيري _ مدربا للسياسات السكانية وتجارب الدول، ندا فتحي مسئول الجامعات بوحدة السكان بالمحافظة، مدير وحدة السكان بسمسطا أميمة أحمد، حيث تم عرض الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة والمؤشرات التي تحسنت من خلال التدخلات السريعة ، بحضور الدكتورة فاطمة جيل الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.