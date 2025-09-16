قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تقرير مشاركة وحدة السكان في دورة تنمية مهارات القيادات

تنفيذيين بني سويف
تنفيذيين بني سويف

أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إلى أن بناء القدرات للعاملين المختصين بالجهاز التنفيذي، تعد من أولويات الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة ، لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية .

مع استمرار عملية لجنة المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية وذلك من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع الشركاء المحليين، وفتح آفاق جديدة مع الجامعات وتنفيذ معسكرات مع الشباب والرياضة لتوعية النشء بالتعامل مع ملف السكان من منظور تنموي شامل

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ،عرضه السيد "بلال حبش "نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية  والمشرف العام على وحدة السكان بديوان عام المحافظة، تضمن الإشارة إلى  مشاركة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات وكسب التأييد في دعم القضية السكانية في نسختها الثانية ، والتي عقدت بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة .

وثمن نائب المحافظ _ المشرف العام على وحدة السكان _ التعاون البناء بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية في الدفع بملف السكان من خلال الحرص على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال السياسات السكانية وتجارب الدول، وإعداد المبادرات، وخطة بناء الدعوة والتأييد، وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني ، ومناقشة آليات عمل وحدة السكان والكتب الدورية للجان التنسيق والمتابعة واللجنة التنسيقية العليا .

وشارك في الدورة عن المحافظة بعد ترشيح السيد المحافظ كل من: مدير وحدة السكان بالمحافظة : محمد سيد البحيري _ مدربا للسياسات السكانية وتجارب الدول، ندا فتحي مسئول الجامعات بوحدة السكان بالمحافظة، مدير وحدة السكان بسمسطا أميمة أحمد، حيث تم عرض الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة والمؤشرات التي تحسنت من خلال التدخلات السريعة ، بحضور الدكتورة فاطمة جيل الخبير الديموغرافي ورئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

بني سويف محافظ بني سويف مخافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

ترشيحاتنا

المجاعة

غزة.. تسجيل 3 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية

إسبانيا وإسرائيل

بعد الهجوم على غزة.. إسبانيا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي لدى مدريد

ترامب وزيلينسكي في لقاء تم في أغسطس 2025

روبيو: من المرجح حدوث لقاء بين ترامب و زيلينسكي الأسبوع المقبل

بالصور

سعرها 130 ألف دولار.. سيارة كورفيت C8 تشتعل فجأة داخل بنزينة

كورفيت
كورفيت
كورفيت

البانيه بـ200 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 16سبتمبر

اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم
اسعار الفراخ البيضاء اليوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية.. بمذاق لا يقاوم

الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية
الفراخ بالتغميرة على الطريقة المغربية

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق
ملك احمد زاهر تلفت الانتباه بقوام ممشوق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد