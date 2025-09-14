قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق محدود بمستشفى أسوان الجامعي بأحد المكاتب الإدارية بالبدورم
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

تلك الأيام التي نعيشها تفاجئنا دائماً بالجديد.... مهما حددنا أهدافنا ووضعنا خطة ليومنا، تطرأ أحداث جديدة علينا خلال اليوم لم تكن في الحسبان أو على بالنا.... كل يوم جديد يأتي بالجديد ويعتبر فرصة جديدة للإصلاح والتجديد.... يمثل النوم فاصلاً زمنياً بين الأيام، حيث نغلق صفحة يوم انتهى للأبد ولن يعود مرة أخرى، ونفتح صفحة يوم جديد بكل ما يحمله من أحداث وتفاصيل جديدة تنتظرنا.

الحياة عبارة عن سلسلة من التجارب والمواقف، الابتلاءات والتحديات، الأفراح والأحزان التي ننغمس فيها ونعيشها كقصة نحن أبطالها الذين نربط بين فصولها وتفاصيلها.... وكل إنسان يكون بطلاً لقصة حياته وجزءاً لا يتجزأ من التاريخ. كل يوم جديد يأتي بالجديد.... حتى لو كنا نميل للروتين ووضعنا لأنفسنا رتماً منظماً وأسلوب حياة ثابتاً، نرى التجديد والتغيير يتخلل ذلك ولو بأدق التفاصيل.

لذلك علينا أن ندرك أن التغيير هو أكثر شيء ثابت وحقيقي في هذه الحياة.... علينا أن نتصالح معه ونتقبله ونتعايش معه كأمر واقع.... وقتها يمكننا أن نعيش حياة أكثر انفتاحاً وتقبلاً وراحة، ونتعلم كيف نتعامل مع الأحداث غير المتوقعة بمرونة ووعي.... من ضمن التغيير الذي يطرأ علينا هو ذهاب الوقت الذي يرحل ولا يعود أبداً، لذلك علينا استغلال أوقاتنا في أشياء تنفعنا بدلاً من هدر الوقت.... ومع مرور الوقت نتغير.

في النهاية، يبقى السؤال: كيف نستغل هذه أوقاتنا الثمينة؟ الإجابة تكمن في وعينا بقيمة كل لحظة وبأهمية الوقت، وفي قدرتنا على تحويل كل يوم جديد إلى فرصة للنمو والتطور والإصلاح.... عندما ندرك أن كل لحظة هدية، وأن كل تجربة درس مستفاد، وأن كل يوم نتنفس فيه نعمة من الله، وقتها نبدأ في رؤية الحياة بمنظور أعمق وأوسع.

علينا استغلال أوقاتنا في بناء أنفسنا، في تطوير مهاراتنا، وفي تعزيز علاقاتنا.... علينا أن نعتبر كل يوم جديد فرصة جديدة لكتابة فصل جديد في قصة حياتنا، وأن نجعل من كل لحظة وسيلة لتحقيق أهدافنا وآمالنا وطموحاتنا .... بوعينا ويقوة إرادتنا، يمكننا أن نحول حياتنا إلى رحلة مشرقة مليئة بالإيجابيات والدروس المستفادة.

