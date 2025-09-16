قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: الاستثمارات القادمة إلى مصر تشيد بحالة الاستقرار
وزيرة التخطيط: منصة التدريب الرقمي تعزز كفاءة أعضاء وموظفي النيابة الإدارية
الذهب يلامس أعلى مستوى تاريخي للأونصة عند 3699 دولارًا وسط رهانات على خفض الفائدة الأمريكية
بدء عمليات إخلاء بميناء الحديدة في اليمن تزامنا مع تحذيرات إسرائيلية
اندلاع حريق هائل بمجمع صناعي في قرية الراهبين بالغربية.. و5 سيارات مطافئ تتدخل لإخماد النيران
خرق القانون لن يستمر .. رسالة عاجلة من قطر إلى نتنياهو
82 شهيدًا في غارات إسرائيلية بينهم 72 بمدينة غزة جراء العملية العسكرية
«لو دامت لغيرك ما اتصلت اليك».. رئيس قضايا الدولة يكشف لـ صدى البلد سر اللافتة الموضوعة على مكتبه
مشروعان ضخمان.. مصر وروسيا تُسرّعان التعاون الاستراتيجي
وزير دفاع إسرائيل: سندمر غزة إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين وتسلم سلاحها
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الثلاثاء
مدبولي يستقبل نائب رئيس وزراء روسيا لبحث تعزيز التعاون المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز في كوبري الشاملة.. ونسير وفق الجدول الزمني

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تفقده اليوم مشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، قائلاً: "بلغت نسبة الإنجاز 28% حتى الآن، حيث تم الانتهاء من 21 قاعدة من أصل 28، و28 عمودًا من أصل 45، و8 هامات من 11، إلى جانب أعمال الحفر والإحلال والردم. نحن نتابع كل تفصيلة لضمان جودة التنفيذ وسلاسة الحركة اليومية للمواطنين"

وأوضح المحافظ أن المشروع يضم كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة، ويهدف إلى تخفيف الزحام المروري في المدخل الشمالي للمدينة وضمان انسيابية حركة المواطنين بأمان.

وخلال جولته في موقع العمل، تابع المحافظ الجزء العلوي للكوبري في شارع صلاح سالم الذي اكتمل بالكامل، كما تفقد الأعمال الجارية في مطالع الكوبري ناحية شارع الزهور والجزء العلوي تجاه شارع بورسعيد، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين شركات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات) لتذليل أي معوقات، وضمان عدم توقف العمل أو تأثيره على حركة المواطنين.

رافق المحافظ اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، علي يوسف رئيس المدينة، المهندس محمد عشري مدير المشروع، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، ومسؤولو المكتب الفني بالمحافظة وممثلو شركات المرافق المختلفة.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بنيسويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الرئيس السيسي

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

وزير التعليم

بشرى مالية سارة للمعلمين| وزير التعليم: 1000جنيه حافز ومفيش جنيه هيتأخر

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

منتحل صفة كاهن

لا تتعاملوا معه.. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحذر من منتحل صفة كاهن

ترشيحاتنا

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية: مبادرة "صحح مفاهيمك" مشروع وطني لتعزيز قيم الانتماء

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يكلف بتنفيذ طلب أم فورًا بشأن رعاية ابنها من ذوي الهمم

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتفقد مشروع كوبري الشاملة: نقلة نوعية في البنية التحتية وتحسين جودة الحياة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟.. النتيجة مفاجئة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول أرجل الدجاج؟

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك
9 نصائح ذهبية للحفاظ على صحة ونضارة بشرتك

لعشاق رام.. عودة السيارة الأسطورية متوسطة الحجم في هذا الموعد

رام
رام
رام

ظهور أول صورة حقيقية لـ كرتونة آيفون 17 الجديد

آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد
آيفون 17 الجديد

فيديو

هلع على رحلة إسرائيلية

هلع على رحلة إسرائيلية … اشتباك بين ركاب طائرة من تل أبيب بسبب الصلاة

فوائد البرقوق

وداعًا للتجاعيد والشيب.. البرقوق هو الحل السحري

اختراق الهاتف من مكالمة

مكالمات ممكن تعرض موبايلك للاختراق .. إزاي تحمي نفسك؟

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد