محافظ بني سويف: 28% نسبة الإنجاز في كوبري الشاملة.. ونسير وفق الجدول الزمني

صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال تفقده اليوم مشروع كوبري الشاملة أعلى مزلقان عزمي وترعة الإبراهيمية، قائلاً: "بلغت نسبة الإنجاز 28% حتى الآن، حيث تم الانتهاء من 21 قاعدة من أصل 28، و28 عمودًا من أصل 45، و8 هامات من 11، إلى جانب أعمال الحفر والإحلال والردم. نحن نتابع كل تفصيلة لضمان جودة التنفيذ وسلاسة الحركة اليومية للمواطنين"

وأوضح المحافظ أن المشروع يضم كوبريين علويين للسيارات وكوبري مشاة، ويهدف إلى تخفيف الزحام المروري في المدخل الشمالي للمدينة وضمان انسيابية حركة المواطنين بأمان.

وخلال جولته في موقع العمل، تابع المحافظ الجزء العلوي للكوبري في شارع صلاح سالم الذي اكتمل بالكامل، كما تفقد الأعمال الجارية في مطالع الكوبري ناحية شارع الزهور والجزء العلوي تجاه شارع بورسعيد، مشددًا على الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق المستمر بين شركات المرافق (الكهرباء، المياه، الغاز، الاتصالات) لتذليل أي معوقات، وضمان عدم توقف العمل أو تأثيره على حركة المواطنين.

رافق المحافظ اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد، المهندس أحمد عراقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بالهيئة العامة للطرق والكباري، المهندس ناصر فراج مدير عام مديرية الطرق والنقل، المهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، علي يوسف رئيس المدينة، المهندس محمد عشري مدير المشروع، المهندس محمد عمار مدير إدارة الكباري، ومسؤولو المكتب الفني بالمحافظة وممثلو شركات المرافق المختلفة.