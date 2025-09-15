قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أبو الغيط: تبريرات إسرائيل للعدوان على قطر سقوط أخلاقي
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بني سويف تكرم الطلاب الفائزين في بطولة الشطرنج الكبرى

وكيل وزارة التعليم ببني سويف
وكيل وزارة التعليم ببني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

كرمت أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، الطلاب الفائزين في بطولة الشطرنج الكبرى لطلاب المدارس، والتي نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع نادي المعلمين ببني سويف، حيث قامت بتسليم الطلاب شهادات التقدير والجوائز المالية للحاصلين على المراكز الأولى في مختلف المراحل التعليمية.

وخلال التكريم، نقلت وكيل الوزارة للطلاب تهنئة وإشادة كل من السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمجهوداتهم المتميزة وإنجازاتهم المشرفة، مؤكدة أن هذه النجاحات تمثل دافعًا قويًا لمزيد من التفوق والابتكار، مشيدة في الوقت نفسه بالدعم المباشر والتوجيهات المستمرة من محافظ بني سويف، والتي تعزز خطة المديرية في تنفيذ رؤية وزارة التربية والتعليم ضمن رؤية مصر 2030، خاصة فيما يتعلق برعاية المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات العلمية والفنية والرياضية.

وقد شهدت البطولة مشاركة أكثر من 77 طالبًا وطالبة في التصفيات التمهيدية، صعد منهم 14 طالبًا وطالبة إلى الأدوار النهائية التي أقيمت بنادي المعلمين ببني سويف. وأسفرت المنافسات عن فوز كيرلس نادر من مدرسة التوفيق ببني سويف بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية، وحصول كيفن عصام من مدرسة الراهبات الخاصة على المركز الثاني، فيما جاء إياد وحيد الدين من المدرسة المصرية اليابانية في المركز الثالث، وبيتر أمجد من مدرسة محمد فريد بناصر في المركز الرابع.

وفي المرحلة الإعدادية فاز إبراهيم إيهاب من مدرسة المستقبل التجريبية بالمركز الأول، وحصلت فيبي عادل من مدرسة الصفا الإعدادية بنات على المركز الثاني، بينما جاء بيتر أشرف من مدرسة اهناسيا التجريبية في المركز الثالث، ومصطفى محمود من مدرسة أحمد زويل التجريبية في المركز الرابع. أما في المرحلة الثانوية فقد حصل أبرام الفريد إبراهيم من مدرسة سان مارك ببني سويف على المركز الأول، وتلاه أنس ياسر من مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية في المركز الثاني، بينما فاز جون سمير ماهر من مدرسة التوفيق الخاصة بالمركز الثالث، وجاء كريم محمد من مدرسة إيهاب إسماعيل الثانوية في المركز الرابع.

شهد فعاليات التكريم كل من إيناس الكردي مدير إدارة الموهوبين، وناصر سيد مسئول التعلم الذكي، و نعيم حماد رئيس مجلس الأمناء، الذين أشادوا بجهود الطلاب ومهاراتهم المتميزة في هذه الرياضة الفكرية المهمة.

تعليم بني سويف موهوبين بني سويف بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير قطر و رئيس دولة الإمارات

بعد مهاجمة الدوحة..اتفاقيات إبراهيم مهددة بخسارة 6 تريليونات دولار

أسعار الدواجن

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الإثنين.. كم سعر البانيه؟

رضا عبد العال

كلام الخطيب مأثر فيهم.. رضا عبد العال يتغني بثنائي الأهلي

المتهمين

قرار بشأن المتهمين بإدارة كيان للأعمال المنافية للآداب بحدائق أكتوبر

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

قبل بدء محاكمتها.. ماذا قالت المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ6 بقرية دلجا

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 15-9-2025 في مصر

عماد النحاس

أقل من الأهلي.. ميدو يفتح النار على عماد النحاس عقب التعادل مع إنبي

هيثم شعبان

هيثم شعبان: كل مباريات الدوري بالنسبة لنا كئوس.. وهبوط مستوى الأهلي أمر طبيعي

ترشيحاتنا

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

قبل العودة للمدارس.. 5 نصائح لإعادة الطفل إلى الروتين المدرسي بعد الإجازة

كويكب يقترب من الأرض

كويكب عملاق يقترب من الأرض خلال أيام وناسا تحذر.. ما القصة؟

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

كل ما تريدين معرفته عن سرطان عنق الرحم.. أسبابه وأعراضه

بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي
لعمل طاجن السمك المغربي

أفخم سيارة ميني فان في أمريكا.. مرسيدس VLE

مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان
مرسيدس ميني فان

سلك صغير يجبر كيا على تفكيك سيارتها الجديدة "تيلورايد"

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

للقضاء على السحابة السوداء.. تجميع 12780 طن قش أرز بالشرقية

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

فيديو

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

المزيد